Nos quartiers se transforment - Des milieux de vie toujours plus inclusifs, agréables, verts, durables et à échelle humaine





MONTRÉAL, le 27 avril 2021 /CNW Telbec/ - Madame Sophie Mauzerolle, conseillère associée à l'urbanisme et à la mobilité au comité exécutif et conseillère de la Ville du district de Sainte-Marie, a procédé à la première pelletée de terre afin de rendre la rue Parthenais plus conviviale et plus verte au sud de la rue Sainte-Catherine Est. Ce coup d'envoi marque également le début de plusieurs réaménagements dans l'arrondissement visant à créer des milieux de vie toujours plus inclusifs, agréables, verts, durables et à échelle humaine.

« Avec les travaux qui devaient se réaliser sur la rue Parthenais pour la réhabilitation des conduites d'aqueduc et le remplacement des entrées en plomb, nous avons profité de cette opportunité pour y apporter des améliorations importantes qui répondent aux besoins qui nous ont été exprimés par les résidentes et résidents du secteur, notamment en termes de lutte aux îlots de chaleur et d'apaisement. Augmentation du couvert végétal pour créer des îlots de fraîcheur, trottoirs élargis pour le confort des piéton-ne-s et pour l'accessibilité universelle, rétrécissement de la chaussée et ajout de saillies de trottoirs de manière à apaiser la vitesse de circulation au rythme du quartier, sont les travaux qui seront réalisés dans les prochaines semaines sur la rue Parthenais », explique Sophie Mauzerolle.

Ce projet s'ajoute à ceux des rues Coupal, de Rouen, Versailles, de l'avenue Goulet et, bientôt, de la rue Saint-Christophe dont les travaux, tel que le prévoit le Plan local de déplacement 2020-2030 de Ville-Marie (PLD), visent à assurer la réfection de nos infrastructures et de nos rues, et à réaménager celles-ci selon les lignes directrices d'une mobilité durable et de transition écologique.

« À l'heure de la transition écologique, nous avons la responsabilité de créer des aménagements à la hauteur des aspirations des Montréalaises et des Montréalais, et des quartiers où il fait bon vivre et travailler, afin que les résidentes et les résidents puissent apprécier et profiter pleinement d'un environnement qui garantit leur santé. Nous comptons bien continuer sur cette lancée dans les temps à venir », ajoute Sophie Mauzerolle.

Des quartiers plus sécuritaires

Outre ces réaménagements, plus d'une centaine d'interventions seront réalisées au cours des prochains mois afin de valoriser les transports actifs et de sécuriser les rues, les ruelles et les intersections de Ville-Marie, telles l'ajout de bollards de rétrécissement de la chaussée, de dos d'ânes, ainsi que de saillies (voir annexe).

Des quartiers plus verts

En collaboration avec ses éco-quartiers, Ville-Marie poursuit également ses efforts en termes de transition écologique avec le verdissement de nombreuses ruelles. Une ruelle végétalisée rafraîchit les environs de façon naturelle et diminue les îlots de chaleur. Le paysage y est plus agréable et les végétaux réduisent la pollution sonore. L'occupation de la ruelle améliore les milieux de vie, renforce le sentiment de sécurité, et les aménagements ralentissent la circulation automobile. Parmi les ruelles qui seront verdies, mentionnons, entre autres, les ruelles Atateken, Hawarden, De Lorimier, Labrèque, Larivière et Seymour.

De nouveaux aménagements sont également proposés dans les passages Sainte-Rose et dans les passages du secteur Victor-Hugo.

Toutes ces actions s'inscrivent dans la vision favorisant les mobilités actives et durables énoncées dans le Plan local de déplacement 2020-2030 de Ville-Marie (PLD).

ANNEXE

Interventions réalisées au cours des prochains mois pour des quartiers plus sécuritaires :

Ajout de dos d'âne Ajout de saillies Ajout de bollards de

rétrécissement de la chaussée Bercy

de Bordeaux

de Rouen

Dufresne

Florian

Hogan

Hôtel-de-Ville

Logan

Montgomery

place D'Youville

Ramezay

Sheppard

Saint-André

Saint-Dominique

Saint-Paul

Saint-Sulpice

Saint-Timothée

The Boulevard

Wolfe

Wurtele Montcalm / De Maisonneuve

Ontario / Sanguinet

du Musée / du Docteur-Penfield

de la Montagne / du Docteur-Penfield

Sherbrooke / Guy

De La Gauchetière / Robert-Bourassa

Sherbrooke / Simpson

du Docteur-Penfield / Peel

Jean-Girard / Atwater

des Pins Ouest / McGregor

Cedar / des Pins Ouest

Ontario / de la Visitation

Dufresne / Larivière

Fullum / de Rouen

Parthenais / Hochelaga

Logan / Robin

de la Visitation / Robin Bercy

Cartier

De Champlain

des Érables

Florian

Hogan

Montgomery

Plessis

Poupart

Wurtele

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie

