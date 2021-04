Québec accorde 900 000 $ à l'UQAM pour le développement d'un modèle régional du climat à très haute résolution spatiale





QUÉBEC, le 27 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce l'attribution d'une aide financière de 900 000 $ au Centre pour l'étude et la simulation du climat à l'échelle régionale (Centre ESCER) de l'Université du Québec à Montréal (UQAM). Ce soutien financier permettra au Centre ESCER de développer une nouvelle génération de son modèle régional de simulation du climat à très haute résolution spatiale. Actuellement, il en existe seulement une demi-douzaine de ce type dans le monde, et aucun au Canada.

Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, a souligné l'importance de doter le Québec des meilleures connaissances sur lesquelles s'appuyer pour mettre en oeuvre des solutions d'adaptation et réduire les coûts associés aux changements climatiques. Ces études universitaires contribueront ainsi à guider nos efforts dans cette transition climatique.

Le modèle développé par le Centre ESCER servira notamment au consortium Ouranos pour produire des mises à jour de projections climatiques encore plus fiables et développer des connaissances sur les impacts de phénomènes hydrométéorologiques complexes à étudier.

Le Centre ESCER prévoit livrer d'ici trois ans la sixième génération de son modèle climatique régional, qui devrait atteindre une résolution spatiale de 12 kilomètres. Il sera donc possible de produire de longues simulations climatiques (150 ans) à l'échelle locale sur l'ensemble du territoire québécois pour appuyer les décisions en matière d'adaptation. D'ici cinq ans, une version fonctionnelle, d'une résolution spatiale de 2,5 kilomètres, devrait être livrée pour l'étude d'aléas hydrométéorologiques qui ont des effets locaux importants, tels que les crues subites ou printanières. Elle permettra d'obtenir des connaissances fines sur des phénomènes complexes, tels que les pluies torrentielles et le verglas, ainsi que sur des événements extrêmes. Par ailleurs, à cette résolution, les effets d'îlots de chaleur urbains commencent à être représentés, ce qui permettra de mieux simuler les événements de canicules lors de vagues de chaleur.

Citations :

« L'évolution du climat comporte à la fois des risques et des possibilités. Nous avons besoin des meilleurs outils pour nous préparer aux changements climatiques futurs, réduire les risques qui y sont liés et maximiser les occasions qui en découleront. C'est pourquoi l'expertise du Centre ESCER de l'UQAM est si précieuse. D'ailleurs, cet appui financier rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030, lequel vise notamment à renforcer l'expertise scientifique québécoise dans le domaine de la modélisation climatique. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Je tiens à souligner l'expertise pionnière de l'UQAM en sciences de l'environnement et le dynamisme de la recherche en météorologie et en climatologie de notre établissement. Les professeurs René Laprise, Julie Thériault et Alejandro Di Luca sont des sommités internationales, et leurs recherches pourront éclairer les politiques et actions gouvernementales. En accordant cette subvention de 900 000 $ au Centre pour l'étude et la simulation du climat à l'échelle régionale de l'UQAM, le gouvernement du Québec reconnaît qu'il est nécessaire de sensibiliser les Québécoises et les Québécois aux impacts des changements climatiques et primordial d'assurer la formation d'experts en modélisation climatique. »

Magda Fusaro, rectrice de l'Université du Québec à Montréal

« Ouranos est heureux de cette annonce, car le développement de ce nouveau simulateur climatique permettra une avancée scientifique majeure pour le Québec et contribuera à fournir à nos chercheurs des données plus détaillées susceptibles de stimuler davantage l'innovation. De plus, les nouvelles cohortes d'étudiants, ainsi formées à la fine pointe de la science, n'auront aucune difficulté à se trouver des emplois dans le domaine de l'adaptation aux changements climatiques. »

Alain Bourque, directeur général d'Ouranos

Faits saillants :

Le Centre ESCER mène depuis plus de 30 ans des recherches de pointe en modélisation climatique régionale et dans des disciplines connexes.

Ses études visent à la fois la compréhension du système climatique, sa modélisation à des fins prévisionnelles et l'application des connaissances pour réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et humains, et à favoriser la résilience des organisations, des communautés et des individus face aux aléas météorologiques et aux changements climatiques et environnementaux appréhendés.

Liens connexes :

