ComplyAdvantage annonce ComplyLaunchtm





ComplyAdvantage, un spécialiste mondial des technologies de données qui transforme la détection de la criminalité financière, a annoncé aujourd'hui un nouveau programme de lutte contre le blanchiment de capitaux (AML) à un stade précoce, destiné aux startups axées sur la croissance, appelé ComplyLaunchtm. Le programme permet aux startups admissibles d'accéder gratuitement aux outils et ressources primés de la société en matière d'AML et de procédures KYC nécessaires pour détecter et réduire la menace des activités de blanchiment d'argent, de sorte qu'elles puissent recruter de nouveaux clients avec un risque moindre et davantage de confiance.

Par ailleurs, ComplyAdvantage s'est associée avec FINTRAIL, une société mondiale de conseil en conformité pour la criminalité financière, pour fournir aux participants au programme un enseignement et une formation permanente en matière d'AML. FINTRAIL, une autorité reconnue pour la prévention de la criminalité financière dans le domaine des technologies financières (fintech) et l'application des technologies réglementaires (regtech), travaille avec des clients leaders de l'industrie dans le monde entier pour transformer, construire, développer et assurer des cadres de conformité AFC qui soient pertinents pour les produits numériques.

Pourquoi ComplyLaunch, Pourquoi maintenant ?

L'incitation pour le programme était de préparer les startups à affronter l'un des plus grands défis auxquels leur entreprise sera confrontée : le blanchiment d'argent. Si les startups effectuant des transactions souhaitent maximiser leur avantage concurrentiel avec des services nouveaux ou élargis, elles ont besoin de solutions intelligentes de données de gestion du risque et de lutte contre le blanchiment de capitaux pour prévenir les conséquences inattendues liées à l'intégration involontaire d'entités criminelles.

En tant qu'entrepreneur en série, Charles Delingpole, fondateur et PDG de ComplyAdvantage, a fait personnellement l'expérience des nombreux défis auxquels les équipes des startups sont confrontées et pense que la prévention précoce du blanchiment d'argent ne doit pas être l'un d'entre eux. Ainsi, M. Delingpole pense que la fourniture d'un accès gratuit aux outils AML de ComplyAdvantage permettra à davantage de startups fintech d'atteindre la réussite plus rapidement en réduisant l'exposition de l'entreprise en raison de crimes financiers imprévus.

« Chez ComplyAdvantage, nous pensons qu'un accès précoce gratuit à des outils et à un enseignement AML pour la mise en place d'un programme de conformité bénéficie à l'ensemble de notre écosystème fintech », a déclaré Charles Delingpole, fondateur et PDG de ComplyAdvantage. « En démocratisant l'accès aux meilleurs outils de prévention de la criminalité financière dans leur catégorie, nous permettons aux startups fintech de non seulement respecter, mais aussi dépasser les normes en matière de programmes de conformité des banques les plus importantes et les plus réglementées. ComplyLaunch est un programme très important, conçu pour préserver l'intégrité des insurgés dans les fintechs en réduisant la menace croissante des crimes financiers. »

Parmi les premières startups à rejoindre ComplyLaunch figurent trustshare, une société qui révolutionne les dépôts fiduciaires, et Juno, une société qui fournit des solutions complètes pour intégrer des services de paiement multicanal dans des ERP et des plateformes de commerce électronique.

« Comme nous nous efforçons de simplifier les paiements bancaires entre amis, membres de la famille, clients et entreprises, il était tout à fait judicieux pour notre équipe de rejoindre le programme ComplyLaunch », a affirmé Pete Bailey, fondateur et responsable de la confidentialité chez Juno. « Le partenariat avec ComplyAdvantage pour mettre en oeuvre sa solution de détection AML de référence signifie que nous pouvons recruter des clients avec davantage de confiance. »

Les startups fintech à un stade précoce, sans financement institutionnel, sont invitées à s'inscrire au programme. Pour cela, les demandeurs doivent satisfaire aux critères suivants :

? Un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1 million de dollars

? Être au stade du pré-amorçage ou de l'amorçage

? Avoir un site Web d'entreprise ou un profil sur le Web

? Avoir moins de 10 ans

« Nous sommes enthousiasmés de nous joindre en qualité de partenaire de lancement pour ComplyLaunch et de permettre aux membres du programme d'accéder à nos formations AML de niveau mondial », a expliqué James Nurse, directeur général de FINTRAIL EMEA. « Il existe de futures licornes dans les fintechs qui ne demandent qu'à fructifier, et des ressources précoces pour la prévention des risques et du blanchiment d'argent leur seront très utiles pour atteindre le succès plus rapidement. »

Signe d'un intérêt croissant de la communauté, le programme ComplyLaunch sera promu avec le soutien d'organisations de niveau mondial, parmi lesquelles le principal investisseur dans les talents Entrepreneur First et Seccl, une plateforme technologique innovante fournissant une garde externalisée pour les sociétés de services financiers cherchant à protéger les avoirs de leurs clients.

« Il n'y a jamais eu de moment plus opportun pour lancer une fintech et nous avons constaté que de plus en plus des personnes les plus ambitieuses au monde souhaitent faire leurs débuts dans ce domaine », a expliqué Jonny Clifford d'Entrepreneur First. « En raison de la complexité croissante des interdépendances dans les service financiers, ComplyLaunch est une excellente idée, au moment idéal, pour aider ces startups fintech disruptives émergentes à se développer plus facilement et avec davantage de confiance. »

Enfin, Max Rimple, un directeur chez Index Ventures et un investisseur principal dans ComplyAdvantage, a également partagé ses réflexions sur le lancement du programme : « En raison du montant astronomique de capitaux d'investissement se déversant dans les fintechs et les services financiers connexes, il est important que les startups bénéficient d'un accès précoce à des outils intelligents de gestion des risques et AML, de sorte qu'elles puissent se développer avec intégrité et en toute confiance. Le programme ComplyLaunch constitue, pour les fondateurs de fintechs, un excellent point de départ pour protéger leurs entreprises face aux risques liés à la criminalité financière. C'est également bien pour leurs investisseurs, qui comprennent que des pratiques de mise en conformité à un stade précoce aident à ouvrir la voie à la réussite future. »

ComplyAdvantage offre une véritable solution hyperscale de données AML et de compréhension des risques financiers, qui tire parti de l'apprentissage automatique et du traitement du langage naturel pour aider les organisations réglementées à gérer leurs obligations en matière de risque et à prévenir la criminalité financière. La base de données propriétaire de la société est dérivée de millions de points de données qui fournissent des connaissances dynamiques, en temps réel, sur les sanctions, les listes de surveillance, les personnes politiquement exposées et les nouvelles négatives. Cela permet de réduire jusqu'à 80 % la dépendance à l'égard des processus d'examen manuels et des anciennes bases de données, et d'améliorer la manière dont les sociétés contrôlent et surveillent les clients et les transactions.

À propos de ComplyAdvantage

ComplyAdvantage est la principale source de technologie de détection et de données sur le risque de criminalité financière fondée sur l'IA dans l'industrie financière. ComplyAdvantage a pour mission de neutraliser le risque de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, de corruption, ainsi que tous les autres crimes à caractère financier. Plus de 500 entreprises dans 75 pays comptent sur ComplyAdvantage pour comprendre le risque lié aux entités avec lesquelles elles font affaire, grâce à la seule base de données globale et en temps réel au monde de personnes et de sociétés. La société identifie activement des dizaines de milliers d'événements à risque à partir de millions de points de données structurés et non structurés chaque jour.

ComplyAdvantage possède quatre pôles mondiaux situés à New York, Londres, Singapour et Cluj-Napoca et bénéficie du soutien des enseignants de l'Ontario, d'Index Ventures et de Balderton Capital. Pour en savoir plus, consultez complyadvantage.com.

