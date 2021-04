Roasted Bean Box lance le premier abonnement café au monde basé sur la science des données





MONTRÉAL, 27 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Roasted Bean Box, une nouvelle entreprise d'abonnement café livré directement à la maison, vient d'être lancée et prépare une tempête de saveurs caféinées pour ses membres en offrant une sélection de goûts personnalisée basée sur les données.



Les consommateurs de café qui souhaitent profiter de nouvelles variétés de café frais sans devoir aller à la recherche des goûts qu'ils préfèrent peuvent profiter des outils exclusifs d'analyse des goûts de Roasted Bean Box. Ceux-ci opèrent leur magie pour permettre à chaque client de profiter de livraisons programmées de cafés d'origine unique et de mélanges correspondant à ce qu'il aime vraiment sans avoir à se soucier de créer la sélection lui-même.

L'expérience d'un client commence en ligne par des questions sur sa quantité de café désirée, ses préférences de torréfaction, la préparation de ses grains et le jour de livraison souhaité - le mercredi ou le vendredi.

À partir de là, la découverte de chaque client se poursuit par la livraison de 2 cafés d'origine unique en sacs de 170 g ou 340 g proposés chaque mois. Au fur et à mesure qu'ils reçoivent leurs cafés, les clients évaluent chacun d'eux à travers leur tableau de bord personnalisé qui permet à Roasted Bean Box de cartographier le profil café de chaque client. En 3 à 4 mois, ce raffinement permet aux clients de ne recevoir que des grains de café arabica d'origine unique et des mélanges personnalisés dont ils tombent assurément amoureux.

Roasted Bean Box utilise ses outils d'analyse et d'évaluation basés sur les données, créés à partir des commentaires des clients, pour les orienter vers ce qu'ils aimeront le plus. Le tableau de bord unique d'un client se développe de manière organique au fil du temps en fonction de ses propres évaluations de son profil café qui devient plus en plus raffiné. Les torréfacteurs à l'interne utilisent ces mêmes références de données et outils pour créer leurs sélections de saveurs uniques et raffinées provenant des quatre coins du monde.

Les membres du nouveau service d'abonnement peuvent garder leur relation avec Roasted Bean Box flexible à tout moment, en étant en mesure de gérer leurs livraisons directement depuis leur compte en ligne.

Le système d'évaluation lui-même est aussi simple et facile qu'il soit, permettant aux clients de sélectionner chaque café qu'ils reçoivent comme «parfait», «très bon», «satisfaisant» ou «décevant». Roasted Bean Box prend ensuite le relais pour continuer à affiner les recommandations personnalisées pour chaque client.

Les avis de clients satisfaits du café et du service de la jeune entreprise s'accumulent déjà sur Trustpilot , avec un exemple parmi tant d'autres montrant une satisfaction générale:

"J'adore ça jusqu'à présent, j'ai hâte de voir mon profil de goût et de comprendre exactement ce que j'aime avec chaque café."

Roasted Bean Box, ou RBB, montre également son engagement envers l'environnement à travers sa livraison locale, son emballage écologique et son option de réutilisation de sa boîte d'expédition. Actuellement, la zone de livraison de l'entreprise s'étend à la majeure partie de la grande région de Montréal, incluant l'île de Montréal, Brossard, Laval et Longueuil. Les membres reçoivent leurs cafés fraîchement torréfiés localement - la date de torréfaction est indiquée sur le paquet - dans des sacs entièrement compostables, et les abonnés qui retournent leur boîte d'expédition pour qu'elle soit réutilisée bénéficient d'une réduction de 1$ par retour sur leur abonnement mensuel. Lors du Jour de la Terre 2021, dans un effort pour protéger la nature, Roasted Bean Box s'est également engagée à remettre 1% de ses ventes annuelles à la Fondation David Suzuki pour financer les projets environnementaux basés sur la science.

La vision de Roasted Bean Box d'offrir une expérience hautement personnalisée tout en respectant l'environnement n'aurait pas été complète sans offrir un prix abordable aux consommateurs, avec des abonnements à partir de seulement 16,95 $ pour l'option «Une personne», ou 2 sacs de 170 g de café. La jeune entreprise de commerce électronique a rendu cela possible en torréfiant les cafés à l'interne et en livrant directement aux consommateurs.

Les amateurs de café à Montréal qui souhaitent s'inscrire et explorer les savoureuses torréfactions de café élaborées spécialement pour eux par Roasted Bean Box peuvent s'inscrire à tout moment sur le site Web . Aucun engagement à long terme n'est nécessaire.

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

Rahul Choudhary, Co-fondateur et PDG

Tel: 514 632-6234

Courriel: rc@roastedbeanbox.com

