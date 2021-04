iA Clarington annonce des nominations de dirigeant et de gestionnaire de portefeuille





TORONTO, le 27 avril 2021 /CNW/ - Placements IA Clarington inc. (« iA Clarington » ou « la Société ») a annoncé aujourd'hui deux nominations à l'échelon supérieur :

Adam Elliott , vice-président principal et directeur national des ventes, iA Clarington , a été promu au poste de président et chef de la direction, en remplacement d'Andrew Dalglish, qui a pris sa retraite. En sus de son nouveau poste, M. Elliott fera également partie de l'équipe de direction exécutive pour iA Gestion de patrimoine et il conserve son rôle comme directeur national des ventes pour la Société.





Nomination d'Adam Elliott

Depuis qu'il s'est joint à iA Clarington en 2018, M. Elliott a fait preuve d'un leadership et d'un sens des affaires exceptionnels. Travaillant très étroitement avec M. Dalglish et d'autres cadres supérieurs, M. Elliott a joué un rôle primordial dans l'élaboration de la planification stratégique et la croissance d'iA Clarington, le rendant bien positionné pour occuper le poste de haut dirigeant de la Société.

« Adam possède l'expérience, l'expertise et le dévouement nécessaires pour amener iA Clarington à de nouveaux sommets de réussite. Il était le choix évident pour cet important rôle de direction, et nous nous réjouissons de pouvoir continuer à travailler ensemble », a affirmé Sean O'Brien, vice-président exécutif, iA Gestion de patrimoine. « Andrew Dalglish avait à son actif des dizaines d'années de leadership réputé lorsqu'il s'est joint iA Clarington en 2012 et il a joué un rôle important dans l'évolution et la croissance de la Société depuis lors. Nous le remercions pour ses multiples contributions et lui souhaitons une retraite heureuse », a ajouté M. O'Brien.

Nomination de Tej Rai

M. Rai a joint les rangs de l'organisation en novembre 2020 et est actuellement vice-président principal, Répartition de l'actif. Auparavant, il était gestionnaire de portefeuille principal à SECOR Asset Management, où il a acquis une solide expérience dans la gestion de portefeuilles de répartition de l'actif de premier plan. En même temps, il était responsable de l'élaboration de solutions personnalisées et de la plateforme de comptes gérés de la société. Avant de se joindre à SECOR, M. Rai était gestionnaire de portefeuille chez Goldman Sachs Asset Management, responsable de la recherche et de la mise en oeuvre de stratégies de trading systématique dans le cadre de mandats de répartition de l'actif. M. Rai est diplômé de l'Université de Pennsylvanie où il a obtenu un baccalauréat en sciences économiques (Wharton School) et un baccalauréat en génie électrique (School of Engineering and Applied Sciences). M. Rai sera basé à Toronto.

En qualité de gestionnaire de portefeuille pour les Fonds, M. Rai apportera des compétences avancées de répartition de l'actif, généralement utilisées par les grands investisseurs institutionnels, complémentant l'accent mis par l'équipe sur une répartition de l'actif selon une méthode d'approche descendante et macroéconomique. Il se joint aux gestionnaires de portefeuille Clément Gignac, premier vice-président, Fonds diversifiés et économiste en chef, iAGP et Sébastien Mc Mahon, gestionnaire de portefeuilles principal, Fonds diversifiés et économiste, iAGP, pour les Fonds.

« Notre objectif est d'attirer et de retenir les meilleurs talents en matière d'investissement. L'ajout récent de M. Rai à notre équipe de plus de 100 professionnels en placement démontre cet engagement », affirme Alain Bergeron, vice-président exécutif et chef des placements, iA Groupe financier. « Avec M. Rai, l'équipe actuelle et les ajouts récents d'institutions reconnues mondialement, y compris AQR et Investissements RPC, nous avons bâti une équipe de classe mondiale, en mesure de livrer des compétences de répartition de l'actif à nos clients au niveau existant dans la plupart des fonds de retraite de pointe », a ajouté M. Bergeron.

Bien que M. Rai ait été récemment nommé gestionnaire de portefeuille pour les Fonds, il travaille actuellement étroitement avec M. Gignac et M. Mc Mahon chez iAGP. En plus de leurs rôles pour les Fonds, M. Gignac et M. Rai codirigent l'équipe Économie et répartition de l'actif de iAGP et ils sont membres du Comité d'allocation des actifs.

« Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à M. Rai et l'ensemble des compétences qu'il apportera aux Fonds. Nous croyons que les idées et la rigueur de placement de toute l'équipe Économie et répartition de l'actif chez iAGP offrent les avantages d'une méthode d'approche institutionnelle de pointe au marché de l'investissement de détail au Canada », a ajouté Kos Lazaridis, vice-président principal, chef des produits et responsable de la stratégie, iA Clarington.

Visitez iaclarington.com pour en savoir plus au sujet de la gamme de fonds communs de placement gérés activement et à forte conviction et des solutions de portefeuille tout en un.

À propos de Placements IA Clarington inc.

Filiale de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. - quatrième plus importante société d'assurance de personnes au Canada - iA Clarington offre une vaste gamme de produits de placement, notamment des fonds communs de placement activement gérés, des solutions de portefeuilles gérés, l'option de série FNB active et des placements socialement responsables. Au 31 décembre 2020, iA Clarington détient un actif sous gestion de plus de 15 milliards $. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à iaclarington.com.

À propos de l'Industrielle Alliance, Gestion de placements inc.

Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. (« iA Gestion de placements ») est une filiale de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. Elle a été créée en 2004 et est basée au Québec (Canada). Comptant plus de 100 professionnels en placement, iA Gestion de placements gère des portefeuilles de fonds généraux, de fonds distincts et de fonds communs de placement du groupe Industrielle Alliance. Au 31 décembre 2020, iAGP détient un actif sous gestion de plus de 102 milliards $.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais et dépenses de gestion et de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement ou dans des séries négociées en bourse de fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington, le logo d'iA Clarington, iA Gestion de patrimoine et le logo de iA Gestion de patrimoine sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

