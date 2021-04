Daffodil fait ses débuts dans l'évaluation PEAK Matrix des services d'ingénierie des produits logiciels 2021





DUBAI, Émirats arabes unis et GURGAON, Inde, 27 avril 2021 /PRNewswire/ -- Daffodil Software, une société d'ingénierie logicielle de premier plan , a annoncé aujourd'hui ses débuts dans l'évaluation PEAK Matrix® 2021 des services d'ingénierie de produits logiciels d'Everest Group. L'entreprise se positionne parmi les plus grands dans la catégorie des services d'ingénierie logicielle.

La matrice PEAK d'Everest Group est l'une des évaluations les plus fiables, basée sur des données, pour les fournisseurs de services, les sites, les produits et les solutions au sein de divers segments de marché. Il évalue les principales organisations du monde entier sur la base de facteurs tels que la vision, les capacités/fonctionnalités, la disponibilité des talents, le succès/l'impact sur le marché et le coût. L'évaluation PEAK Matrix permet aux organisations d'évaluer et de calibrer leurs offres par rapport à leurs pairs, ce qui, en fin de compte, les aide à s'améliorer.

Everest Group a évalué plusieurs entreprises offrant des services d'ingénierie logicielle sur la base de divers facteurs. Il s'agit notamment de l'adoption du marché (nombre de clients, base du chiffre d'affaires, croissance annuelle, nouveaux clients gagnés, modèles de tarification, etc.), du portefeuille (diversité de la base de clients/chiffre d'affaires en fonction des zones géographiques, sommet et type de client) et de la valeur fournie aux clients.

Le positionnement de Daffodil Software dans la liste est dû à son adoption précoce des technologies modernes, telles que l'IA, le CloudOps, l'IoT, etc., et à une clientèle diversifiée comprenant la Reserve Bank of India (RBI), Siemens, Samsung, etc. Daffodil a construit sa réputation en tant que partenaire technologique privilégié de centaines d'entreprises dans le monde, en les aidant avec des solutions d'entreprise, des services d'ingénierie logicielle et de transformation numérique.

« PEAK Matrix est l'une des reconnaissances les plus réputées et le fait d'avoir une reconnaissance de leur part pour nos services d'ingénierie logicielle, c'est une cerise sur le gâteau », déclare Yogesh Agarwal, PDG de Daffodil Software.

En parlant de la diversité du portefeuille et de la valeur apportée aux clients, le PDG ajoute : « Étant dans un secteur où la technologie est la clé de l'évolution, nous nous modernisons toujours. Récemment, nous nous sommes concentrés sur des projets portant sur les dernières technologies telles que l'intelligence artificielle, l'automatisation des processus robotiques, l'Internet des objets, etc. Cela a conduit à un portefeuille diversifié, qui permet à nos clients de faire confiance à notre potentiel technologique, assez facilement. De plus, l'expérience des clients et la valeur qui leur est offerte ont toujours été notre priorité. C'est pourquoi nous avons des modèles de prix et des pratiques commerciales différents pour leur satisfaction. »

