Avis aux médias - Grève à la Commission scolaire Kativik le 28 avril - L'AENQ-CSQ et le SPPOM manifesteront devant le siège social à Montréal

MONTRÉAL, le 27 avril 2021 /CNW Telbec/ - Les membres du personnel enseignant, professionnel et de soutien de la Commission scolaire Kativik, affiliés à l'Association des employés du Nord québécois (AENQ-CSQ) et au Syndicat des professionnelles et professionnels des commissions scolaires de l'Ouest de Montréal (SPPOM), seront en grève, ce mercredi 28 avril, pour exprimer leur insatisfaction devant la lenteur des négociations pour le renouvellement de leurs conventions collectives.

Une manifestation aura également lieu de 13 heures à 14 h 30 devant le siège social de la Commission scolaire Kativik, situé au 9800, boulevard Cavendish, à Saint-Laurent. Le président de l'AENQ-CSQ, Larry Imbeault, et la présidente du SPPOM, Carolane Desmarais, s'adresseront aux manifestantes et aux manifestants. Ils seront également disponibles pour des entrevues.

Des offres inacceptables pour le personnel enseignant et de soutien

Le président de l'AENQ-CSQ, Larry Imbeault, qui représente les enseignantes et les enseignants ainsi que le personnel de soutien oeuvrant dans les écoles de la Commission scolaire Kativik, rappelle les principales revendications de son syndicat : « La pénurie d'enseignantes et d'enseignants ainsi que de personnel de soutien affecte sérieusement les conditions d'enseignement et d'apprentissage dans ces communautés du Nord. Il y a des conséquences réelles sur le taux de réussite des élèves, et c'est très malheureux. »

Larry Imbeault ajoute que cet état de fait n'est pas irrémédiable. « Nous pouvons changer les choses pour le mieux à la condition que nous ayons un gouvernement qui a la volonté d'agir pour le bien des élèves. Il suffit d'adopter des mesures qui permettront d'attirer et de retenir le personnel en place », de dire le président de l'AENQ-CSQ.

Aucune ouverture aux demandes du personnel professionnel

Pour sa part, la présidente du SPPOM, Carolane Desmarais, explique que les demandes des professionnelles et professionnels sont simples et loin d'être exagérées. « Nous souhaitons une convention plus équitable entre nos membres, qu'ils soient engagés au Sud ou directement dans une des communautés du Nunavik. On souhaite aussi pouvoir assurer la défense des droits de nos membres en intégrant dans la convention des pratiques déjà existantes. Ces inclusions ne coûteraient rien de plus à l'employeur, mais c'est un refus entêté. »

Carolane Desmarais précise que l'offre actuellement sur la table est nettement insuffisante pour répondre aux besoins des élèves, qui dépassent largement les ressources professionnelles en place. « C'est un coup d'épée dans l'eau qui est offert. On a des solutions précises pour attirer et retenir les professionnels, telles que rembourser les cotisations aux ordres professionnels, limiter les postes à statut précaire, augmenter la flexibilité des congés lors de décès afin de mieux s'adapter à la réalité du Nord, mais notre vis-à-vis n'a aucune ouverture », déplore la présidente du SPPOM.

