Plan de croissance audacieux pour STIM, le Groupe PMI voit le jour!





SHERBROOKE, QC, le 27 avril 2021 /CNW Telbec/ - L'entreprise STIM dévoile aujourd'hui la création du Groupe PMI, Projet et Maintenance Industriels, une action qui s'inscrit dans un plan de croissance audacieux. Le Groupe PMI aura pour mission de développer une offre de services complète pour la réalisation de projets industriels et de maintenance pour l'ensemble des industries primaires, secondaires et tertiaires du Québec.

La création du Groupe PMI vient raffermir sa position sur le marché industriel en tant que partenaire pour la réalisation de projets et maintenance industriels. Le Groupe PMI est fier d'annoncer que, sous cette raison sociale, se retrouvera quatre divisions :

FAB PSI : Conception et fabrication de réservoirs, de passerelles & mezzanines, d'équipements mécaniques, de gabarits, de tuyauterie et d'outillage industriel

STIM : Services en mécanique industrielle, déménagement et installation d'équipement, arrêt planifié, impartition de ressources spécialisées

PIERVAN : Soudure, installation, entretien et réparation d'équipement de tuyauterie dans le secteur industriel ainsi que la réparation et l'installation de réservoirs, de séchoirs et de convoyeurs

SAVIGNAC ÉLECTRIQUE : Services en électricité industrielle, déménagement et installation d'équipement, arrêt planifié, impartition de ressources spécialisées

« Cette action vient concrétiser notre plan de croissance et nous permettra de devenir le fournisseur de choix pour tous les grands projets au Canada », a déclaré David Marchand, président du Groupe PMI.

À propos du Groupe PMI

Groupe PMI est un regroupement d'entreprises en pleine expansion offrant des services techniques industriels de haut niveau tant aux PME québécoises qu'aux multinationales. Que ce soit pour la maintenance industrielle spécialisée, la conception et la fabrication d'équipements de production, la réparation, le déménagement ou l'installation d'équipements industriels, le Groupe PMI offrira un service clé en main personnalisé selon les besoins de ses clients. Pour en savoir davantage sur les entreprises ainsi que sur les nouveaux services offerts, visitez le http://groupepmi.ca/.

