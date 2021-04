Le CN annonce la nomination de Mme Roberta Louise Jamieson et de l'honorable Murray Sinclair à titre de coprésidents de son nouveau Conseil consultatif autochtone





La Compagnie passe à un nouveau niveau de collaboration avec les communautés autochtones



MONTRÉAL, 27 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil d'administration du CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a le plaisir d'annoncer que Mme Roberta Louise Jamieson, OC, Kanyen'kehà:ka, et l'honorable Murray Sinclair, ou Mizanay (Mizhana) Gheezhik, ont accepté d'être coprésidents du Conseil consultatif autochtone (CCA) du CN, un groupe indépendant composé de représentants des peuples autochtones de partout au pays.

Le CCA a comme mandat de conseiller les membres du Conseil d'administration et le Président-directeur général du CN sur les questions pertinentes pour la Compagnie et ses relations avec les quelque 200 communautés autochtones où le CN exerce ses activités. Le CCA a notamment pour objectifs de renforcer la diversité et l'inclusion grâce à des politiques et à des procédures qui reflètent ces valeurs, et de favoriser des relations significatives et durables entre le chemin de fer et les peuples autochtones.

« Le Conseil consultatif autochtone est un forum important qui permettra au CN et aux leaders autochtones d'engager un dialogue franc et constructif afin que tous puissent réaliser leur plein potentiel. La société évolue rapidement et nous devons trouver des moyens de mettre fin à la discrimination et de promouvoir la réconciliation, tout en nous attaquant ensemble aux problèmes urgents, comme l'insertion économique et la protection de l'environnement. »

- Roberta Louise Jamieson, OC, Kanyen'kehà:ka, coprésidente



« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai accepté cette responsabilité. Par cette initiative, le CN démontre une fois de plus son engagement à établir des relations significatives fondées sur le respect, l'éducation et la réciprocité des avantages. Grâce à cet engagement, nous serons en mesure d'apporter un réel changement pour tous les peuples autochtones. »

- L'honorable Murray Sinclair, ou Mizanay (Mizhana) Gheezhik, coprésident



« En créant le Conseil consultatif autochtone, le CN cherche à améliorer les relations qu'il entretient déjà avec les peuples autochtones et à en établir de nouvelles avec eux qui soient significatives et positives. Voilà pourquoi, en 2013, nous avons adopté la Vision du CN visant les Autochtones, qui met l'accent sur le dialogue respectueux, la promotion des possibilités d'emploi, l'accroissement de l'engagement des membres de notre personnel et la recherche d'occasions d'affaires avec les communautés autochtones. Avec le soutien des coprésidents et des membres du Conseil consultatif autochtone, le CN entend maintenant renforcer et officialiser ces engagements dans le cadre de ses objectifs d'entreprise plus larges en matière d'environnement, de société et de gouvernance (ESG). Nous sommes extrêmement reconnaissants à Mme Jamieson et à l'honorable Murray Sinclair du leadership et de l'expertise qu'ils apporteront au CN, et nous nous engageons à entretenir des relations respectueuses et durables avec tous les peuples autochtones dans l'ensemble du réseau du CN. »

- Robert Pace, président du Conseil d'administration du CN



La création du CCA s'inscrit dans une série de mesures qui renforceront la position du CN en tant que leader parmi les chemins de fer de classe 1 en Amérique du Nord et dans le secteur des transports. Ces mesures visent notamment l'amélioration de l'efficacité, de la transparence et de la reddition de comptes du Conseil d'administration, conformément aux pratiques exemplaires émergentes. L'objectif à plus long terme du CN est d'être à la fine pointe des pratiques exemplaires d'ESG en Amérique du Nord et à l'échelle mondiale.

Biographies des coprésidents

Roberta Louise Jamieson, OC, Kanyen'kehà:ka :

Roberta Jamieson est une Mohawk des Six Nations du territoire de Grand River. Elle a été la première femme des Premières Nations au Canada à obtenir un diplôme en droit et la première femme à être élue chef des Six Nations du territoire de Grand River. Elle est une médiatrice expérimentée qui a été commissaire de la Indian Commission of Ontario. Mme Jamieson a également été pendant dix ans la première femme ombudsman de l'Ontario. Elle a reçu 27 diplômes honorifiques, le titre d'IPC de l'Association du Barreau Autochtone et est Officière de l'Ordre du Canada. Elle a également été nommée au premier Conseil consultatif sur l'égalité des sexes du Sommet du G7, afin d'intégrer l'égalité des sexes dans les décisions prises par les sept économies les plus avancées du monde. Aujourd'hui administratrice de sociétés, Mme Jamieson est l'ancienne présidente et directrice générale d'Indspire, le plus grand organisme de bienfaisance autochtone du Canada, qui finance l'éducation d'étudiants autochtones de niveau postsecondaire et informe les Canadiens sur les réalisations autochtones. Durant son mandat, Indspire a distribué 132 millions de dollars en bourses d'études à plus de 40 000 étudiants autochtones de niveau postsecondaire dans tout le Canada.

L'honorable Murray Sinclair, ou Mizanay (Mizhana) Gheezhik :

L'honorable Murray Sinclair est un Anishinaabe et un membre de la Première nation de Peguis. Il est chef au quatrième degré de la Midewiwin Society, une société traditionnelle de guérison et de spiritualité de la nation Anishinaabe chargée de protéger les enseignements, les cérémonies, les lois et l'histoire des Anishinaabe. Il a obtenu son diplôme de droit en 1979. Il est impliqué dans le système judiciaire du Manitoba depuis plus de 40 ans, en tant qu'avocat représentant des clients autochtones, en tant que professeur auxiliaire de droit à Robson Hall, en tant que juge en chef adjoint de la Cour provinciale du Manitoba et en tant que juge de la Cour du Banc de la Reine. Il a été le premier juge autochtone nommé au Manitoba et le deuxième au Canada. Il a été coprésident de l'Enquête sur la justice autochtone du Manitoba et il a été commissaire en chef de la Commission de vérité et de réconciliation relative aux pensionnats indiens du Canada. Il a pris sa retraite de la magistrature et a été nommé au Sénat en 2016. Après avoir pris sa retraite du Sénat au début de 2021, il est retourné à la pratique du droit et au mentorat de jeunes avocats chez Cochrane Saxberg LLP. Il rédige actuellement ses mémoires.

Pour en savoir plus sur la manière dont le CN travaille à bâtir un avenir plus durable, allez à www.cn.ca/fr/engagementresponsable/.

Pour en savoir plus sur la Vision du CN visant les Autochtones, visitez le site Web du CN à www.cn.ca/visionautochtone.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l'économie, aux clients et aux collectivités qu'il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l'égard des programmes de responsabilité sociale et de l'environnement.





