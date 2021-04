BMO présidera l'Initiative intersectorielle mondiale sur la biodiversité





MONTRÉAL, le 27 avril 2021 /CNW/ - BMO Groupe financier (TSX: BMO) (NYSE: BMO) a été nommé à la présidence de l'Initiative intersectorielle sur la biodiversité (CSBI - de l'anglais Cross-Sector Biodiversity Initiative). La CSBI est un partenariat de l'International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA), de l'International Council of Mining and Metals (ICMM), de l'Association des Principes de l'Équateur, de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), de la Société financière internationale (IFC) et de la Banque interaméricaine de développement (BID) pour développer et partager les bonnes pratiques liées à la biodiversité et aux services écosystémiques dans les industries extractives.

« Après deux ans au sein du Comité directeur nord-américain de l'Association des Principes de l'Équateur, nous sommes honorés d'être nommés à la présidence de la CSBI, s'est réjoui Michael Torrance, chef de la durabilité, BMO Groupe financier. La biodiversité doit être au coeur de la durabilité environnementale, parallèlement à l'action climatique. Ce sera une année critique avec le lancement prévu d'une stratégie post-2020 pour la biodiversité et les travaux en cours pour améliorer la gestion et la divulgation des entreprises sur ce sujet. Nous espérons faire progresser le travail de la CSBI en promouvant des approches de pointe en matière de gestion de la biodiversité pour les entreprises des secteurs minier, énergétique et financier. »

La CSBI axe notamment ses activités sur la prestation de conseils pratiques et sur des approches innovantes aux projets d'extraction quant à la mise en oeuvre d'une hiérarchie d'atténuation - éviter, réduire, restaurer et compenser; les bonnes pratiques pour les études de base sur la biodiversité qui permettent d'intégrer efficacement la biodiversité dans les évaluations d'impact et les plans de gestion; et une feuille de route pour définir les jalons et les interdépendances clés entre les calendriers de développement des projets, les échéanciers de financement et les mesures nécessaires pour atténuer l'impact sur les écosystèmes. Grâce à son groupe de travail sur le partage des connaissances, à divers outils et à des webinaires destinés aux membres, la CSBI permet un partage d'information, un renforcement des capacités et un apprentissage inestimables entre les membres et les parties prenantes.

BMO continue à réaliser d'importants progrès par rapport à sa raison d'être afin de doubler les bonnes actions pour un avenir durable :

En 2019, BMO a dévoilé sa raison d'être - Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires - et annoncé ses engagements à doubler ses bonnes actions pour une économie florissante, un avenir durable et une société inclusive.

BMO est carboneutre dans l'ensemble de ses activités depuis 2010 et , en octobre 2020, la Banque a franchi une étape majeure en faisant correspondre 100 % de sa consommation d'électricité avec de l'électricité produite à partir de sources renouvelables.

En février 2021, BMO a accordé le premier prêt vert labellisé de l'histoire du Canada à Atlantic Packaging pour financer une nouvelle installation de carton compact pour caisses 100 pour cent recyclé et a collaboré avec Atlantic Packaging pour publier un cadre de financement vert.

à Atlantic Packaging pour financer une nouvelle installation de carton compact pour caisses 100 pour cent recyclé et a collaboré avec Atlantic Packaging pour publier un cadre de financement vert. En mars 2021, la Banque a annoncé son ambition climatique, qui comprend des plans visant à développer des capacités uniques d'analyse du climat afin d'être le principal partenaire de ses clients dans la transition vers un avenir carboneutre. Lors de l'annonce, la Banque a présenté l'Institut pour le climat de BMO, une organisation multidisciplinaire exploitant la science, l'analyse fondée sur des technologies innovantes et une expertise de pointe. Dans le cadre de son engagement à l'égard de la finance durable, BMO s'est engagé à offrir 300 milliards de dollars en prêts et en prises fermes durables d'ici 2025.

Le leadership de BMO en matière de développement durable a été reconnu dans de nombreux classements :

Classé 15 e dans la liste 2020 du Wall Street Journal des 100 sociétés les mieux gérées de manière durable au monde, troisième au classement général pour le capital social, et seule banque en Amérique du Nord

dans la liste 2020 du des 100 sociétés les mieux gérées de manière durable au monde, troisième au classement général pour le capital social, et seule banque en Amérique du Nord Banque nord-américaine la mieux classée au classement annuel des 100 sociétés les plus durables au monde de Corporate Knights pour la deuxième année de suite (2021)

Classé parmi les dix pour cent des meilleures banques au monde à l'indice Dow Jones de développement durable de 2020, et meilleure banque d'Amérique du Nord

meilleure banque d'Amérique du Nord Cote A- à la déclaration du CDP de 2020 sur les changements climatiques

Liste des entreprises les plus éthiques au monde de 2020 de l'Ethisphere® Institute

Liste des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada de 2020 de Corporate Knights

de 2020 de Corporate Knights Colauréat du titre de chef de file de l'année 2021 pour les obligations sociales, catégorie autorités locales / municipalités, d'Environmental Finance

Pour en savoir plus sur l'engagement de BMO en faveur d'un avenir durable, veuillez consulter le Rapport de durabilité de la Banque. Pour en savoir plus sur la finance durable à BMO, cliquez ici. Pour plus d'informations sur l'ambition climatique de BMO, veuillez consulter notre page Changements climatiques.

