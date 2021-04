Lutte contre les changements climatiques - Le gouvernement du Québec conclut deux ententes de recherche avec l'Université Laval





QUÉBEC, le 27 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce un partenariat entre le ministère de la Sécurité publique et l'Université Laval pour la réalisation de deux projets de recherche en géotechnique qui permettront, notamment, de mettre au point des mesures de protection contre les glissements de terrain.

C'est la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, qui en a fait l'annonce aujourd'hui.

L'investissement global, qui s'élève à 217 304 $, donne suite à une mesure sous la responsabilité du ministère de la Sécurité publique inscrite au Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques.

Ces projets de recherche seront dirigés par Mme Ariane Locat, professeure au Département de génie civil et de génie des eaux, et M. Jean-Michel Lemieux, professeur au Département de géologie et de génie géologique, et seront réalisés au sein du Laboratoire d'études sur les risques naturels de l'Université Laval.



« Il est essentiel pour votre gouvernement de mieux anticiper les glissements de terrain qui surviennent au Québec afin de protéger nos citoyens et nos infrastructures. Grâce aux recherches de l'Université Laval, nous pourrons certainement améliorer nos connaissances en géotechnique et nous préparer en conséquence. C'est un réel privilège de nous associer à cette institution, et je remercie les équipes qui travailleront sur ces deux projets pour leur précieuse collaboration. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Ce sont deux projets de recherche porteurs et stimulants autant pour les étudiants que pour les chercheurs. Ces projets nous aideront à nous préparer adéquatement aux changements climatiques. Les formations spécialisées qui en découleront, comme en investigation géotechnique des massifs argileux et en analyse des glissements de terrain, augmenteront notre expertise en matière de lutte contre les changements climatiques. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Je suis très fière de cette annonce. L'Université Laval ne cesse de m'impressionner. Les formations qu'elle offre et les recherches qu'elle mène sont toujours à l'avant-garde et répondent aux besoins de la société. Quel plaisir qu'elle soit établie dans Jean-Talon et qu'elle puisse nous prêter main-forte pour relever des défis en matière de changements climatiques! »

Joëlle Boutin, députée de Jean-Talon et présidente de la Commission de l'aménagement du territoire

« Ces deux projets de recherches sont des démonstrations de l'engagement de la communauté universitaire, de nos professeures et professeurs, envers la société. Les projets de recherche qui reçoivent ce financement aujourd'hui permettront de développer des connaissances dans le domaine de la géotechnique appliquée aux glissements de terrain et de l'implication des changements climatiques dans leur déclenchement afin de mieux planifier l'utilisation du territoire dans les zones vulnérables à ces aléas. Ils contribueront aussi à la formation de personnel hautement qualifié dans ce domaine. »

Sophie D'Amours, rectrice de l'Université Laval



Le premier projet vise à accroître les connaissances sur l'effet des changements climatiques sur la stabilité des pentes argileuses du Québec. Plus particulièrement, le projet permettra de définir l'effet d'événements climatiques sur la stabilité d'un site constitué d'argile sensible typique du Québec.





Le second projet vise à comprendre la mécanique de la postrupture des glissements superficiels affectant les talus argileux du Québec afin de pouvoir mettre au point une méthodologie permettant d'estimer rapidement la force d'impact des débris de ces glissements superficiels sur les infrastructures ou sur les mesures de protection.





Le ministère de la Sécurité publique est le maître d'oeuvre de la mesure 6.2.3 du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques. Cette mesure est financée par les budgets du Fonds d'électrification et de changements climatiques, qui vise à soutenir la recherche en adaptation, dont des projets de recherche portant sur les risques reliés aux changements climatiques.



Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques

Laboratoire d'études sur les risques naturels de l'Université Laval pour faciliter la prise de contact avec les professeurs

