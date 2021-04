Cinq milliards de raisons de célébrer les Fonds d'investissement Tangerine





Les Fonds d'investissement Tangerine atteignent 5 milliards de dollars en actifs sous gestion

TORONTO, le 27 avril 2021 /CNW/ - Les Fonds d'investissement Tangerine ont atteint 5 milliards de dollars en actifs sous gestion. Le seuil des 4 milliards de dollars avait été franchi en 2019 et Tangerine est fière de voir cette somme croître d'une année à l'autre. Cela signifie que de plus en plus de Canadiens nous font confiance pour gérer leur argent durement gagné.

Que représentent 5 milliards de dollars, exactement? Si on le divisait équitablement entre tous les citoyens canadiens, chacun obtiendrait 132 $. L'atteinte de ce jalon, combinée au fait que les frais de placement de Tangerine sont presque deux fois moins élevés que la moyenne de l'industriei, signifie qu'un plus grand nombre de Canadiens investissent pour atteindre leurs objectifs financiers.

« Notre objectif a toujours été d'aider les Canadiens à en faire plus avec leur argent. La croissance accélérée que nous avons observée pour les Fonds d'investissement Tangerine et l'atteinte de ce jalon important renforcent ce que les clients savent et aiment déjà à notre sujet », a déclaré Gillian Riley, PDG de la Banque Tangerine. « Nous aidons les Canadiens à investir en ligne depuis plus d'une décennie. Nous sommes fiers de leur simplifier la tâche et de leur offrir du soutien au moment où ils en ont besoin. »

Le lancement et la croissance de la dernière offre de Tangerine, les Portefeuilles FNB mondiaux, ont également contribué à cette réussite. Les Portefeuilles FNB mondiaux Tangerine constituent un moyen simple et peu coûteux d'obtenir une sélection de fonds négociés en bourse (FNB) dans un fonds commun de placementii. Il s'agit d'une excellente façon d'investir dans les FNB sans devoir gérer vous-même l'investissement, grâce au rééquilibrage automatique et aux cotisations préautorisées qui peuvent être configurés en moins de 10 minutes. De plus, 25 $ suffisent pour commencer à investir.

Les Fonds d'investissement Tangerine offrent une expérience numérique de bout en bout qui facilite les investissements en proposant aux clients un moyen judicieux, peu coûteux et sans tracas d'atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Vous trouverez plus de renseignements à l'adresse tangerine.ca/fr/products/investing.

À propos des Fonds d'investissement Tangerine

Les Fonds d'investissement Tangerine sont gérés par Gestion d'investissements Tangerine inc. et sont offerts en ouvrant un compte de fonds d'investissement chez Fonds d'investissement Tangerine ltée. Ces entités sont des filiales en propriété exclusive de la Banque Tangerine. Fonds d'investissement Tangerine ltée est le principal distributeur des Fonds d'investissement Tangerine.

À propos de la Banque Tangerine

La Banque Tangerine est une banque en ligne qui fournit des services bancaires courants simplifiés aux Canadiens. Forte de plus de 2 millions de clients et de près de 40 milliards de dollars d'actifs, Tangerine est l'une des principales banques numériques au Canada. Elle offre des services bancaires souples et accessibles, des produits et des services novateurs, des frais raisonnables et un service à la clientèle primé. Qu'il s'agisse de comptes d'épargne ou de comptes-chèques courant sans frais, de cartes de crédit, de CPG, de RÉR, de CÉLI, de prêts hypothécaires, de produits de prêts ou de fonds de placement par l'intermédiaire de sa filiale Fonds d'investissement Tangerine Limitée, la Banque Tangerine offre les produits bancaires courants dont les Canadiens ont besoin. Comptant plus de 1 000 employés au Canada, la banque étend sa présence au-delà de son site Web et de son application bancaire mobile à des centres de contact ouverts en tout temps et à son siège social à Toronto. La Banque Tangerine a été fondée en 1997 sous le nom ING DIRECT Canada. Acquise par la Banque Scotia en 2012, Tangerine exerce ses activités de façon indépendante à titre de filiale en propriété exclusive.

________________________ i Le RFG pour la période intermédiaire se terminant le 31 décembre 2020 était de 1,06 % pour les Portefeuilles principaux Tangerine et de 0,77 % pour les Portefeuilles FNB mondiaux Tangerine après les renonciations et les prises en charge applicables par le gestionnaire. Chaque Fonds d'investissement Tangerine offre une série de parts et est considéré comme équivalent à un fonds commun de placement de la série A. Les « fonds communs de placement de la série A » font souvent référence aux fonds standards qui ont traditionnellement peuplé l'univers des fonds communs de placement canadiens. Selon le rapport Investor Economics Insight datant de juin 2020, le RFG pondéré en fonction des fonds communs de placement de la série A était de 2,06 % pour l'année se terminant en décembre 2019. Le RFG de chaque Portefeuille Tangerine comprend les frais de gestion et les frais d'exploitation, mais exclut les coûts de transaction. Pour connaître le ratio des frais d'exploitation le plus récent, consultez l'Aperçu du fonds ou le Rapport de la direction sur le rendement du Fonds du Portefeuille Tangerine.

Un investissement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis ni assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada, ni par aucun autre organisme d'assurance-dépôts gouvernemental. La valeur des fonds communs de placement fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.

SOURCE Tangerine

Communiqué envoyé le 27 avril 2021 à 08:00 et diffusé par :