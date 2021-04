Un Programme national des prix reconnaît les héros de la pandémie





Les candidatures sont maintenant ouvertes aux personnes, aux équipes et aux entreprises pour célébrer leur engagement envers la santé mentale pendant la pandémie de la COVID-19

TORONTO, le 27 avril 2021 /CNW/ - Un nouveau programme national des prix soulignera les efforts des personnes, des équipes et des entreprises qui ont travaillé pour répondre aux besoins en santé mentale de leurs collègues, de leurs employés et de leurs communautés après que l'Organisation mondiale de la Santé a déclaré une pandémie mondiale le 11 mars 2020 pour freiner la propagation de la COVID-19.

Créé en partenariat avec l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM), la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) et le Centre des sciences de la santé mentale Ontario Shores (Ontario Shores), le Prix « Les héros de la pandémie - Plaidoirie pour la santé mentale » se veut une célébration de l'engagement collectif du Canada envers la santé mentale.

Qu'il s'agisse d'un employeur qui met en place des services virtuels pour répondre aux besoins de ses employés en matière de santé mentale, d'entreprises qui font des dons pour soutenir ceux qui travaillent en première ligne ou d'un jeune qui organise la création d'un jardin de pierres pour remonter le moral de nos héros de la santé, il existe de nombreux exemples de Canadiens qui ont trouvé des moyens de se soutenir mutuellement pendant la pandémie.

« L'année qui vient de s'écouler a démontré que nous avons tous un rôle à jouer pour soutenir le bien-être mental de ceux qui nous entourent », a déclaré Michel Rodrigue, Président et Chef de la direction de la CSMC. « Reconnaître les personnes et les organisations qui ont fait un pas de plus est un rappel important que vous n'êtes pas obligé d'être un professionnel de la santé mentale pour faire une réelle différence, et encore moins de porter une cape pour être un héros »

Le Prix les héros de la pandémie accepte maintenant les mises en candidature de partout au Canada pour reconnaître les efforts fournis dans les catégories suivantes :

Une description complète des catégories et le formulaire de mise en candidature sont disponibles à www.pandemicheroes.ca .

« Notre communauté a appuyé nos efforts visant à fournir continuellement des soins de santé mentale pendant la pandémie et nous savons que cet esprit s'est épanoui partout au pays », souligne Karim Mamdani, Président et Chef de la direction, Ontario Shores, un hôpital spécialisé en santé mentale situé à Whitby, en Ontario. « Nous sommes fiers de nous associer à l'ACSM et à la CSMC pour célébrer les efforts déployés pour prendre soin les uns des autres en cette période unique. »

Jusqu'au 27 août 2021, les candidatures sont acceptées. Elles seront examinées et sélectionnées sur la base de critères prédéterminés.

« La pandémie a causé des niveaux extrêmes de stress et d'anxiété chez les gens partout au Canada », déclare Margaret Eaton, chef de la direction nationale de l'ACSM. « Nous avons aussi vu des gens faire preuve d'une grande résilience en ces temps de crise. Nous célébrons les personnes et les communautés qui continuent de relever ce défi avec des soins réconfortants, de la créativité et de la compassion. »

Les lauréats sélectionnés seront célébrés lors du gala de remise des prix « Les héros de la pandémie - Plaidoirie pour la santé mentale », animé par Silken Laumann, défenseure de la santé mentale et ancienne rameuse olympique. Ce gala aura lieu le 2 décembre 2021 dans la salle de bal Vanity Fair de l'hôtel OMNI King Edward à Toronto.

À propos de l'Association canadienne pour la santé mentale

Fondée en?1918, l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) est l'organisation communautaire du secteur de la santé mentale la plus vaste et la mieux établie au Canada. Grâce à sa présence dans plus de 330?communautés dans l'ensemble des provinces et un territoire, l'ACSM?oeuvre en défense des droits et offre des ressources qui contribuent à prévenir les problèmes de santé mentale et les maladies mentales, à soutenir le rétablissement et la résilience et ainsi, permettre à tous les Canadiennes et Canadiens de s'épanouir pleinement. Pour en savoir plus, visitez le site https://cmha.ca/fr/propos-de-l-acsm .

À propos de la Commission de la santé mentale du Canada

La Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) est responsable de la conception et de la diffusion de programmes et d'outils novateurs qui favorisent la santé mentale et le bien-être de la population canadienne. Par le mandat unique que lui a confié Santé Canada, la CSMC aide les gouvernements et les organisations à l'échelle fédérale, provinciale et territoriale à appliquer de solides politiques publiques pour améliorer le paysage de la santé mentale et veiller à ce que tous les Canadiens aient accès au soutien dont ils ont besoin.

À propos du Centre des sciences de la santé mentale Ontario Shores :

Le Centre des sciences de la santé mentale Ontario Shores (Ontario Shores) est un chef de file en matière de soins de santé mentale. Il offre une gamme de services spécialisés d'évaluation et de traitement aux personnes atteintes de maladies mentales complexes. Les patients bénéficient d'un environnement de soins axé sur le rétablissement, fondé sur la compassion, l'inspiration et l'espoir. Ontario Shores s'engage dans des initiatives de recherche, d'éducation et de défense des intérêts afin de faire progresser le système de soins de santé mentale.

