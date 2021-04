Soldo révèle que l'économie française perd 42 milliards d'euros par an en raison de contrôles inefficaces des dépenses dans les entreprises





Le manque de visibilité des flux de trésorerie perturbe les efforts de rétablissement post-pandémie

PARIS, 27 avril 2021 /PRNewswire/ -- Soldo, la principale plateforme européenne d'automatisation des paiements et des dépenses, a dévoilé aujourd'hui une nouvelle étude révélant que les économies européennes perdent environ 347 milliards d'euros par an en raison de contrôles inefficaces des dépenses dans les entreprises[1]. Selon l'étude, le mauvais contrôle des dépenses aurait coûté, en 2020, 62 milliards d'euros par an aux entreprises allemandes, 42 milliards d'euros aux entreprises françaises, 30 milliards d'euros aux entreprises italiennes et 37 milliards d'euros à l'économie du Royaume-Uni.

Dans un contexte de faible productivité où l'impact économique de la pandémie continue de se faire sentir, ce chiffre inquiétant équivaut à 2 % des revenus pour chaque entreprise basée dans ces pays. En Irlande, les entreprises irlandaises font face à une pression sans précédent tandis que les mesures de confinement demeurent en place ; le moment est venu de pallier la faiblesse des contrôles des dépenses qui font perdre de l'argent aux entreprises.

« Même si les entreprises allemandes ont de la difficulté à gérer les flux de trésorerie dans ce paysage économique exceptionnellement difficile, nous constatons que beaucoup d'entre elles subissent une perte importante de revenus chaque année simplement parce qu'elles gèrent leurs dépenses inefficacement, a déclaré Carlo Gualandri, PDG. D'un point de vue macroéconomique, les sommes perdues sont renversantes. »

DES PRATIQUES INEFFICACES QUI MENACENT LA STABILITÉ DES ENTREPRISES

Menée par Coleman Parkes auprès de 900 responsables financiers et chefs d'entreprises européens, l'étude Un avenir plus éclairé : le contrôle des dépenses, élément clé de la reprise après la pandémie » souligne que le manque de visibilité, ainsi que l'excès et la répétition des dépenses, sont les principaux freins à la croissance des organisations.

L'étude révèle également que la TVA non réclamée par les entreprises basées en Allemagne, en France, en Italie et au Royaume-Uni, en raison d'erreurs liées au traitement des reçus, représente une perte de plus de 34 milliards d'euros par an.

« Dans ces paysages commerciaux extraordinairement difficiles, il est remarquable de voir que certaines entreprises omettent de réclamer de l'argent qui leur appartient à juste titre et qu'elles pourraient réinvestir pour appuyer leur croissance, a ajouté Carlo Gualandri, PDG de Soldo.

Il est impératif que les organisations transforment leurs services financiers pour leur donner les moyens de générer des résultats commerciaux, car trop de temps et d'argent sont gaspillés à cause de pratiques inefficaces qui compliquent le travail de ces équipes. Après tout, ces services sont mieux placés que les autres pour fournir des conseils stratégiques qui permettront à leur organisation de prospérer (ou de survivre) dans le sillage de la COVID-19 ».

LES ÉQUIPES FINANCIÈRES DOIVENT TIRER PARTI DES SOLUTIONS NUMÉRIQUES

Les entreprises européennes sont pénalisées par les contrôles inadéquats des dépenses et seulement 13 % d'entre elles estiment que ces mesures sont « très efficaces ». Les problèmes relevés dans l'étude proviennent d'une multitude de domaines : selon les équipes financières, la centralisation excessive ralentit leur travail, entraîne des volumes excessifs de documents et affaiblit la visibilité des dépenses.

Par ailleurs, le rapport de Soldo démontre que l'inefficacité des processus de dépense nuit aux organisations. Parmi les entreprises qui ont participé à l'étude, 60 % disent qu'elles ont dû réduire leurs coûts pendant la pandémie, mais qu'il est temps d'investir pour accélérer la reprise.

Le rapport révèle également que près d'un chef d'entreprise sur deux (49 %) ressent de l'incertitude quant au fonds de roulement actuel de son organisation. Selon M. Gualandri, les entreprises doivent investir dans des solutions numériques qui leur permettent d'avoir une meilleure visibilité de leur fonds de roulement et de mieux contrôler leurs dépenses. « Au cours des années à venir, il est de la plus haute importance que les entreprises de l'Europe entière mettent fortement l'accent sur le numérique tandis qu'elles amorcent une reprise. Sinon, un écart numérique inquiétant risque de se creuser entre les organisations, dans certains secteurs. »

LE PASSAGE AU NUMÉRIQUE GALVANISE LA REPRISE

« L'étude montre clairement les deux défis que les entreprises doivent relever : réduire les coûts et trouver la voie de la reprise. Alors qu'elles voient leurs liquidités s'écouler à un rythme effarant, les organisations doivent réparer ces fuites tout en trouvant des solutions pour optimiser et accélérer les pratiques de gestion, afin de favoriser leur croissance future », a indiqué Stephen Saw, directeur, Coleman Parkes.

L'analyse de Soldo révèle aussi que les équipes financières n'ont toujours pas rendu numérique une grande partie de leurs tâches clés : 45 % des tâches liées à la paie, 49 % des tâches d'obtention et de gestion des reçus et des factures et 41 % des tâches d'inscription des données dans les systèmes comptables s'effectuent encore sur papier et nécessitent un certain nombre de mesures physiques.

« Il est essentiel que les entreprises renforcent leur efficacité et qu'elles aident les équipes à déléguer la responsabilité des dépenses à tous les membres de l'effectif afin de renouer rapidement avec la croissance. En plus d'habiliter les chefs d'entreprise, la technologie munit les organisations de meilleures données tout en améliorant le suivi en temps réel de leurs dépenses. Les entreprises qui s'appuient sur la technologie sont donc bien plus confiantes en leur capacité à investir en vue d'une croissance future », a conclu M. Gualandri.

À propos de l'étude

Soldo a confié à Coleman Parkes le mandat de réaliser une analyse détaillée de l'impact de la transformation numérique sur la fonction financière dans les petites, moyennes et grandes entreprises basées au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Italie. Pour ce faire, Coleman Parkes a conçu et mené une étude quantitative hautement ciblée et représentative auprès de 950 décideurs financiers (400 au Royaume-Uni, 400 en Italie et 75 en France et en Allemagne). Les répondants étaient, en novembre 2020, soit propriétaire ou gestionnaire, soit directeur financier de leur organisation.

Il était essentiel de mener une étude représentative du marché pour calculer l'incidence microéconomique et macroéconomique du contrôle inefficace des dépenses sur les entreprises et l'économie globale des pays. Coleman Parkes a effectué tous les calculs à l'interne.

À propos de Soldo

FRANCE

Soldo est une plateforme d'automatisation européenne des paiements et des dépenses qui combine des cartes d'entreprise prépayées intelligentes émises par notre partenaire Mastercard. La solution complète de gestion des dépenses de Soldo est conçue pour convenir aux multinationales jusqu'aux petites entreprises.

Soldo a son siège au Royaume-Uni, des bureaux supplémentaires à Dublin, Milan et Rome et a été fondé par l'entrepreneur en série, Carlo Gualandri. Les clients de Soldo, notamment Bauli, Gymshark, GetYourGuide, Monzo et Toyota, sont autorisés à dépenser l'argent de l'entreprise en publicité, en logiciels, en frais de voyage, en commerce électronique, etc. Les décideurs financiers peuvent contrôler chaque coût avec des budgets personnalisés et un suivi en temps réel des transactions.



Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitezwww.soldo.com et suivez-nous sur Twitter: @soldo

[1] Pour calculer l'impact macroéconomique du contrôle inefficace des dépenses, Coleman Parkes a déterminé au cours de cette étude que la perte de revenus de base était de 2 % dans l'ensemble des marchés étudiés. Ce calcul a ensuite été appliqué au PIB de chaque marché (et au PIB de l'Europe entière) afin de déterminer l'impact économique global du contrôle inefficace des dépenses dans les entreprises.

