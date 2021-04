Québecor annonce le départ de Jean-François Pruneau





MONTRÉAL, le 27 avril 2021 /CNW Telbec/ - Québecor annonce que Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron, quittera ses fonctions à compter du 4 juin prochain. Après plus de vingt ans de carrière au sein de Québecor et de Vidéotron, M. Pruneau a pris la décision de quitter la vie professionnelle active pour se consacrer à des projets d'investissements personnels.

« Je tiens à remercier chaleureusement Jean-François pour son grand dévouement à l'égard de l'entreprise depuis ces nombreuses années. Son leadership marqué, tout comme son sens des affaires aiguisé, ont grandement contribué au développement de notre plan d'affaires et à la solidité de notre entreprise. Je lui souhaite le meilleur des succès dans cette nouvelle étape », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

« C'est avec le sentiment du devoir accompli que je tourne aujourd'hui une page importante de ma vie professionnelle. Je quitte une organisation en bonne posture qui pourra compter sur une équipe de grande qualité pour continuer son ascension. Je tiens à remercier Pierre Karl pour la confiance qu'il m'a témoignée à travers les années. Être à la tête de Vidéotron aura été un réel privilège », a souligné Jean-François Pruneau.

Dans la foulée de cette annonce, il a été décidé que les responsabilités de la présidence de Vidéotron seront désormais dévolues au président et chef de la direction de Québecor Média, favorisant ainsi encore davantage une dynamique d'efficacité et de leadership entre les deux entreprises.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à coeur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

Visitez notre site Internet : www.quebecor.com

Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/Quebecor

SOURCE Québecor Média Inc.

Communiqué envoyé le 27 avril 2021 à 07:30 et diffusé par :