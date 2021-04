Investissements Purpose lance le fonds d'opportunités climatiques mondiales Purpose le nouveau Fonds climatique axé sur la croissance du Canada





TORONTO, 27 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose Inc. (« Purpose ») est ravie d'annoncer que le fonds d'opportunités climatiques mondiales Purpose (les « FNB ») Est désormais accessible aux investisseurs. Le nouveau fonds climatique canadien axé sur la croissance commencera à se négocier aujourd'hui à la Bourse de Toronto sous le symbole CLMT.



L'objectif d'investissement du FNB est de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme grâce à la sélection, la gestion et à la négociation de positions mondiales en actions, en titres de créance et en titres dérivés. Le FNB sera de nature mondiale et diversifiée parmi les petites, moyennes et grandes entreprises à capitalisation, l'accent étant mis sur les industries, les sous-secteurs et les entreprises les mieux positionnés pour contribuer et bénéficier à la lutte contre le changement climatique. Le FNB utilise une gestion active pour capitaliser sur les opportunités entourant les engagements mondiaux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et atteindre la neutralité carbone.

Le fonds d'opportunités climatiques mondiales Purpose se différencie des autres fonds de développement durable en allant au-delà du filtrage des données ESG, en se concentrant sur une large combinaison d'entreprises à faible impact, de technologies transformationnelles et d'un potentiel élevé de réduction des gaz à effet de serre.

« La lutte contre le changement climatique est l'une des plus grandes entreprises humaines coordonnées de l'histoire et ne laissera aucune industrie intacte », a déclaré Som Seif, fondateur et PDG de Purpose. « Il y aura des gagnants et des perdants alors que les entreprises se précipitent pour s'adapter et innover. L'objectif de ce fonds est de trouver les entreprises qui innovent et qui sont les mieux placées pour tirer parti des opportunités que ce changement entraînera. »

Le FNB sélectionne activement des actions mondiales dans divers secteurs, notamment les ressources naturelles, la production d'électricité, les services publics et l'industrie. Bien que l'accent soit mis sur les placements durables, Purpose note qu'il ne s'agit pas uniquement d'un fonds ESG.

« Comme pour tous nos fonds, l'ESG est une considération significative, mais pas la seule », a déclaré Greg Taylor, Directeur des investissements de Purpose. « Ce fonds est axé sur la croissance et il existe des opportunités d'investissement significatives dans la transition énergétique en plus des technologies vertes que nous ne devons pas ignorer. Les secteurs dont les émissions sont traditionnellement élevées représentent certains des changements les plus importants qui doivent se produire et présentent des occasions de placement très intéressantes. »

« Par-dessus tout, nous pensons qu'il s'agit d'une opportunité sans précédent d'investir dans l'avenir et de générer des rendements solides en le faisant », conclut Seif.

Pour en savoir plus sur Purpose Global Climate Opportunities Fund, veuillez visiter : https://www.purposeinvest.com/funds/purpose-global-climate-opportunities-fund.

À propos de Purpose Investments Inc.

Purpose est une société de gestion d'actifs avec plus de 11 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Elle se concentre sans relâche sur l'innovation centrée sur le client et offre une gamme de produits de placement quantitatifs gérés. Dirigée par Som Seif, un entrepreneur réputé, Purpose est une division de Purpose Financial, plateforme de services financiers indépendante axée sur la technologie qui transforme le secteur en créant des occasions de gestion d'actifs, de gestion de patrimoine et de services financiers aux petites entreprises.

