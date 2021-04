/R E P R I S E -- Avis aux médias - Soutien aux jeunes sous la protection de la jeunesse - Conférence de presse de l'UMQ et du ministre Lionel Carmant/





MONTRÉAL, le 23 avril 2021 /CNW Telbec/ - La présidente de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et mairesse de Sainte-Julie, madame Suzanne Roy, et le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, monsieur Lionel Carmant, présenteront une action pour mieux intégrer et encourager les jeunes sous la protection de la jeunesse à travailler dans leur municipalité.

Pour l'occasion, ils seront accompagnés de madame Nancy Audet, journaliste, animatrice, conférencière, auteure, marraine de la Fondation du Centre jeunesse de Montréal et ancienne bénéficiaire des services de la protection de la jeunesse.

Les représentants des médias souhaitant participer à cette conférence de presse virtuelle devront obtenir une accréditation afin d'obtenir l'hyperlien de connexion. Les demandes à cet effet peuvent être acheminées à monsieur Patrick Lemieux, conseiller aux communications et aux relations médias à l'UMQ (cellulaire : 438 827-4560; courriel : plemieux@umq.qc.ca).

Quoi : Conférence de presse de l'UMQ et du ministre Lionel Carmant concernant les jeunes de la DPJ



Date : Mardi 27 avril 2021



Heure : 10 h 30 - 11 h



Connexion : Hyperlien de connexion fourni sur accréditation

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Communiqué envoyé le 27 avril 2021 à 06:00 et diffusé par :