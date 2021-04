Lineage Logistics étend son offre logistique européenne avec l'acquisition de UTI Forwarding





Lineage Logistics, LLC (« Lineage » ou la « Société »), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de SIIC et de logistique industrielles à température contrôlée, a annoncé aujourd'hui son intention d'acquérir UTI Forwarding, un transitaire renommé basé à Rotterdam. Cette acquisition marque l'entrée de Lineage dans le secteur du transport de marchandises en Europe, renforçant encore l'offre de chaîne d'approvisionnement de bout en bout de Lineage, en faisant progresser les synergies opérationnelles pour le mouvement des marchandises à travers le réseau mondial d'entrepôts de Lineage. L'opération, qui est conditionnée par l'approbation des autorités compétentes de la concurrence, sera conclue dès réception de l'autorisation.

Fondée en 1961, UTI Forwarding est une société de transport de fret de premier plan stratégiquement située à Rotterdam, aux Pays-Bas, avec un nouveau bureau à Gdansk, en Pologne. L'entreprise se spécialise dans l'exportation et l'importation de marchandises en conteneurs complets (Full Container Load, FCL), traitant à la fois des marchandises à température contrôlée et d'autres marchandises conteneurisées. Avec plus de 400 clients, UTI gère les expéditions de conteneurs vers et depuis n'importe quel port dans le monde.

« Nous sommes ravis de notre acquisition d'UTI. Ensemble, nous offrirons une solution unique à nos clients partagés, qui créera de nouvelles efficiences entre les mouvements de conteneurs basés sur l'importation et l'exportation et nos entrepôts qui nous aideront à réduire les déchets dans la chaîne d'approvisionnement », a déclaré Mike McClendon, président des Opérations internationales & Vice-président exécutif de l'optimisation du réseau chez Lineage. « UTI dispose d'une équipe de direction exceptionnelle et nous sommes ravis de nous associer à eux pour étendre cette offre à de nouveaux clients, tout en investissant dans la technologie pour stimuler davantage la croissance et les économies ».

« Dès le moment où nous avons commencé à parler avec Lineage, il était clair pour nous que nos entreprises étaient une parfaite combinaison. Nous partageons une culture pragmatique similaire, tandis que nos bases de clients et nos services se complètent parfaitement », a déclaré Peter de Kramer, PDG d'UTI Forwarding. « Depuis un certain temps déjà, notre société a connu une croissance et un développement significatifs, et nous avons atteint certains jalons plus tôt que prévu. Avant nos discussions avec Lineage, Nordian Capital nous a aidés à offrir un aperçu clair de nos performances et de nos ambitions d'expansion future. Faire partie de Lineage nous permet désormais d'offrir à nos clients un service encore meilleur à l'avenir et place UTI là où il doit être - tout en haut du marché international des conteneurs ».

Perry Bos et Caspar Mutze de Nordian Capital ont ajouté : « Depuis que nous travaillons ensemble au cours des dernières années, UTI s'est énormément développée et est maintenant prête pour sa prochaine étape. UTI n'aurait pas pu rêver d'un meilleur partenaire pour réaliser ses ambitions de croissance. Plusieurs acheteurs ont exprimé leur intérêt, mais il était assez clair dès le début que la direction d'UTI estimait que Lineage offrait les meilleures opportunités pour étendre son offre à leurs clients. Nordian est fier de ce que nous avons accompli avec UTI et nous pensons que UTI et Lineage ont un bel avenir devant eux ».

ING Financial Services LLC. a agi en tant que conseiller financier auprès d'UTI et de son ancien sponsor financier, Nordian. Rabobank a agi en tant que conseiller financier de Lineage et NautaDutilh en tant que conseiller juridique.

À propos de Lineage Logistics

Lineage est le plus grand et le plus innovant fournisseur mondial en termes de SIIC industrielle à température contrôlée, et de solutions logistiques. La vaste expérience de Lineage en matière de solutions logistiques de bout en bout, son réseau immobilier international et son utilisation de la technologie se combinent pour promouvoir la sécurité alimentaire, augmenter l'efficacité de la distribution, favoriser la durabilité, réduire l'impact environnemental et minimiser le gaspillage sur la chaîne d'approvisionnement. Lineage aide ainsi des clients allant des petites entreprises familiales aux sociétés du classement Fortune 500, à accroître leur efficacité et protéger l'intégrité de leurs chaînes d'approvisionnement à température contrôlée. Depuis 2008, Lineage a augmenté sa couverture en pieds cubes, de 60 % par an, pour atteindre actuellement les 2,1 milliards de pieds cubes, faisant de la société la plus grande SIIC industrielle mondiale à température contrôlée. En reconnaissance des innovations de premier plan, mises en oeuvre par la société, Lineage a été consacrée société n° 1 du secteur des sciences des données, sur la Liste annuelle des sociétés les plus innovantes au monde, établie par Fast Company en 2019, en plus de se classer au 23e rang dans une évaluation comparant des milliers d'entreprises à l'échelle mondiale. (www.lineagelogistics.com)

À propos de UTI

UTI (uti.nl/en) se spécialise dans l'exportation et l'importation de cargaisons complètes de conteneurs dans le monde entier. Outre l'expédition de conteneurs réguliers et à température contrôlée, UTI s'occupe du dédouanement et du transport routier pour plus de 400 clients. Avec ses bureaux à Rotterdam et en Pologne, UTI. Avec son réseau de partenaires, est à la disposition de ses clients 24h / 24 et 7j / 7, quel que soit l'endroit où se trouvent ses clients.

À propos de Nordian Capital

Nordian Capital (nordian.nl) est un investisseur privé néerlandais indépendant, spécialisé dans l'augmentation et l'accélération de la croissance des entreprises. Depuis sa création en 2014, Nordian a contribué à plus de 30 entreprises en tant que partenaire d'investissement essentiel et engagé. Nordian Capital propose un accompagnement proactif dans les domaines de la stratégie, du financement et des fusions & acquisitions. Nordian ne prend pas la place de la direction, mais permet aux entrepreneurs de se concentrer sur ce qu'ils font le mieux : gérer leur entreprise.

