ACG remporte le prestigieux prix iF Design Award 2021





La nouvelle génération d'équipements pharmaceutiques d'ACG se distingue par sa conception et son innovation

MUMBAI, Inde, 27 avril 2021 /PRNewswire/ -- Décernés à Hambourg, en Allemagne, les prix iF récompensent les produits du monde entier qui se distinguent par une innovation supérieure et un design exemplaire. Aujourd'hui, ACG a annoncé avoir reçu l'un de ces prix pour « Karton X », une machine de conditionnement de sa gamme « nouvelle génération ».

Après des mois de recherche et de consultation des clients avec des partenaires pharmaceutiques du monde entier, l'équipe de conception mondiale d'ACG, en collaboration avec Design Ship en Allemagne, a mis au point différents concepts de design pour le nouvel équipement. L'idée gagnante, qui s'inspire de la technologie Stealth, offre une expérience utilisateur inégalée, une IHM intuitive, une accessibilité aisée et une connectivité intelligente. Elle est également très esthétique, illustrant et mettant en valeur la qualité de l'ingénierie qui la sous-tend.

ACG célèbre actuellement son 60e anniversaire et répond à toutes les exigences en matière de fabrication de médicaments solides administrés par voie orale pour les entreprises pharmaceutiques et nutraceutiques dans 138 pays. Non convaincue de s'arrêter là, ACG entend continuer à défier les acteurs les plus établis au sommet de la pyramide de l'approvisionnement pharmaceutique, et ce prix est une étape importante de la reconnaissance de son action sur la scène mondiale.

À propos de l'obtention de ce prestigieux prix de design, Karan Singh, directeur général d'ACG, a déclaré : « Nous voulons faire du monde un endroit meilleur. Cette vision est au coeur de toutes nos activités. Nous comprenons qu'en ces temps difficiles, nos partenaires de l'industrie pharmaceutique mondiale ont besoin de dispositifs fiables, sûrs et intelligents pour les aider à rendre le monde à nouveau sain. Nous sommes à leurs côtés pour servir cette cause, et ce prix témoigne d'une approche de résolution des problèmes par la collaboration et d'une approche intégrée du développement technologique. Je suis extrêmement fier de mon équipe. »

À propos de la machine primée :

Karton X, qui fait partie de la série de conditionnement pharmaceutique « nouvelle génération » d'ACG, est une encartonneuse à grande vitesse d'une capacité de 300 articles par minute. Elle est utilisée pour conditionner des blisters, des bouteilles, des tubes, des flacons ou des ampoules dans un emballage secondaire. Son design se caractérise par une forme géométrique précise et claire, une meilleure ergonomie et des surfaces planes qui en facilitent le nettoyage. La forme furtive, qui ressemble à celle d'un chasseur-bombardier, renferme la machine et met en évidence les composants techniques de l'intérieur grâce à de grandes portes frontales transparentes. Cela garantit une meilleure accessibilité pour la maintenance et les modifications. L'IHM, dotée d'une interface utilisateur graphique intelligente, peut être déplacée horizontalement sur toute la longueur de la machine, ce qui permet d'améliorer les opérations de l'utilisateur. La machine a également été fabriquée à partir de matériaux recyclables tels que l'acier, l'aluminium et le corian, ce qui lui confère sa durabilité.

À propos d'ACG :

ACG est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions intégrées pour l'industrie pharmaceutique et nutraceutique. Aujourd'hui, forts de soixante ans d'expertise mondiale, nous sommes établis sur six continents et dans plus d'une centaine de pays en tant que fournisseurs de solutions innovantes et fiables couvrant l'ensemble des besoins de fabrication - des capsules aux films et feuilles en aluminium, en passant par les équipements d'ingénierie et les systèmes d'inspection, et bien plus.

Nos laboratoires de traitement et de développement de pointe et nos installations de conception technique sont conformes à toutes les principales exigences internationales en matière de réglementation et de certification et notre personnel est réputé pour son savoir-faire spécialisé, sa capacité à résoudre les problèmes de manière pragmatique et son dévouement.

Au coeur de notre action se trouve une vision simple : contribuer à faire du monde un endroit plus sain, plus heureux et finalement meilleur, et aider tous les partenaires de notre secteur à faire de même.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1496285/ACG_s_Karton_X.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1473960/ACG_Logo.jpg

