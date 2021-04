Accedian référencé par la Centrale d'achat de l'informatique hospitalière (CAIH)





Avec sa solution de gestion de la performance réseau et des applications (NAPM), Accedian est le premier fournisseur reconnu par la CAIH dans ce domaine

PARIS, France, 27 avril 2021 /PRNewswire/ -- Accedian , leader de l'analyse des performances, de la détection des menaces de cybersécurité et de la gestion de l'expérience utilisateur, annonce avoir officiellement reçu le référencement de la Centrale d'achat de l'informatique hospitalière (CAIH), l'association loi 1901 qui met à disposition de ses 1500 adhérents, établissements de santé publics et privés à but non lucratif, des marchés publics clés en main dans le domaine de l'Informatique et des Telecoms. Accedian est la première solution de gestion de la performance réseau et des applications (network and application performance management, NAPM) à figurer parmi les éditeurs référencés dans le catalogue ELODI de la CAIH, marché de distribution de logiciels.

Dans un secteur où l'efficacité et les budgets comptent dans l'amélioration du pronostic des patients, les établissements de santé dépendent étroitement de la performance des technologies. Une solution de gestion de la performance du réseau et des applications est indispensable pour garantir l'efficacité de la gestion du dossier patient, préserver l'intégrité des ressources et la qualité de l'expérience au sein de leurs écosystèmes numériques, et favoriser la collaboration transverse. Skylight d'Accedian, solution NAPM leader du marché, déjà déployée au sein de plus de 25 hôpitaux et établissements de santé francophones (en France, au Luxembourg et en Belgique), offre en temps réel aux utilisateurs une vue à 360° de la performance du réseau au service d'une limitation des interruptions de service et d'une optimisation de l'expérience utilisateur. Avec Skylight, les responsables de santé sont en mesure de proposer une meilleure qualité de soins aux patients.

« La Centrale d'Achat de l'Informatique Hospitalière, soucieuse d'être à l'écoute de ses adhérents, a mis en place une offre de distribution de Logiciels ELODI (pour Editeurs de LOgiciels DIstribués). Ce support est idéal pour répondre aux nombreux besoins d'acquisition en logiciels des établissements de Santé qui en font la demande. C'est sur ce principe qu'ACCEDIAN, éditeur déjà implanté sur le marché français de la santé, a été référencé. »

« Nous sommes fiers d'avoir été désignés fournisseur référencé par la CAIH, dans une catégorie où nous sommes précurseurs », déclare Jean-François Rousseau, vice-président, EMEA Enterprise and Channel Sales, d'Accedian. « La technologie Skylight d'Accedian permet aux équipes informatiques de piloter l'expérience numérique de leurs utilisateurs et d'accroître l'efficacité des ressources, apportant aux établissements de santé le socle technologique nécessaire pour améliorer la qualité des soins et le pronostic du patient. »

« Lorsque nous avons choisi Skylight, nous souhaitions améliorer les performances de notre SI. Cet objectif a été tenu puisque nous avons réussi à analyser finement les problématiques de performance, et à objectiver les retours d'expériences utilisateurs. En combinant ces informations, nous avons amélioré les performances des briques critiques de notre SI grâce à des remontées factuelles à nos éditeurs ou à des actions que nous avons pu identifier puis opérer sur notre SI" conclut Maxime Mullie, Responsable infrastructure et télécom au Centre Hospitalier et Universitaire de Lille. « Cela a également permis d'analyser rapidement l'origine de certains incidents et de mieux maîtriser l'activité sur notre réseau. Accedian a été présent tant sur la phase de mise en oeuvre que sur l'accompagnement à l'usage, ce partenariat est une réussite. »

Leader de l'analyse des performances, de la détection des menaces de cybersécurité et de la gestion de l'expérience utilisateur, Accedian accompagne ses clients dans l'optimisation et la protection de leur infrastructure numérique et de la productivité de leurs utilisateurs finaux. Accedian offre à ses clients une vue exhaustive et de bout en bout de leurs réseaux et leur infrastructure informatique, ainsi que des données d'une granularité exceptionnelle, qui leur permettent de comprendre l'expérience de chaque utilisateur et de satisfaire leurs propres clients, en toutes circonstances. Accedian accompagne des entreprises internationales de premier plan depuis plus de 15 ans.

