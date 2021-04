Le Technology Innovation Institute participe au défi de l'informatique quantique avec le lancement de Qibo de source ouverte





Le Technology Innovation Institute (TII), pilier de la recherche appliquée du Conseil de recherche en technologies avancées (ATRC) d'Abou Dhabi, a annoncé aujourd'hui que son Centre de Recherche Quantique (QRC) a développé la première version de simulation de 'Qibo', un cadre de programmation informatique quantique polyvalent de source ouverte, en collaboration avec des chercheurs du monde entier.

Ce développement fait suite à une série d'annonces rapides faites par TII depuis la première réunion du conseil d'administration d'ATRC en août 2020.

TII s'efforce de créer l'innovation pour un monde meilleur. En effet, le développement d'un cadre de programmation de source ouverte aura des avantages irrésistibles pour la communauté mondiale de la recherche.

Qibo est conçu pour soutenir les algorithmes quantiques sur différents systèmes informatiques, y compris le soutien d'accélérateurs matériels tels que les unités de traitement graphique et plusieurs dispositifs quantiques. Cette polyvalence rend Qibo facile à utiliser pour la programmation quantique et accélère les recherches et les applications. Écrit dans des langages de programmation tels que Python et C/C ++, Qibo est le point d'entrée d'une plateforme de programmation complète "full stack", capable d'exécuter des algorithmes quantiques sur différents ordinateurs et simulateurs quantiques.

Qibo est un projet conjoint réalisé par le Centre de Recherche Quantique (QRC); Qilimanjaro Quantum Tech, la société d'informatique quantique basée à Barcelone; et les chercheurs des autres centres mondiaux. L'équipe du Centre de Recherche Quantique de TII est dirigée par le Chercheur en chef, le Professeur José Ignacio Latorre. La première version de Qibo a été publiée en septembre 2020, la version finale devant être lancée dans les deux prochaines années.

S'exprimant à l'occasion de cette annonce, S.E. Faisal Al Bannai, Secrétaire général du Conseil de recherche en technologies avancées (ATRC) a déclaré : "Le fait que Qibo soit un logiciel libre sera un avantage significatif pour le monde de la programmation et marque une contribution majeure à la communauté de recherche et aux recherches scientifiques avancées. Les études de référence initiales qui montrent que Qibo surpasse les autres langages informatiques reflètent une indication claire de la qualité de la recherche actuellement entreprise au Centre de Recherche Quantique du Technology Innovation Institute".

Pour sa part, le professeur José Ignacio Latorre, Chercheur en chef au Centre de Recherche Quantique, a souligné : "Nous sommes engagés dans l'innovation qui transcende les frontières. La quantique de l'informatique offrira des avantages remarquables à la société dans son ensemble, allant des sciences de la vie, à l'intelligence artificielle et en passant par la finance".

QRC est l'un des sept premiers centres de recherche dédiés qui font partie de TII. Le code Qibo publié dans le document de recherche est accessible via un lien GitHub [https://qibo.science/].

À propos de Technology Innovation Institute

Le Technology Innovation Institute (IIT) est le pilier de la "recherche appliquée" du Conseil de recherche sur les technologies avancées (ATRC), est un centre mondial de recherche et de développement pionnier qui se concentre sur la recherche appliquée et les capacités technologiques de pointe. L'institut dispose de sept centres de recherche initiaux spécialisés, dans les domaines de la robotique quantique et autonome, de la cryptographie, des matériaux avancés, de la sécurité numérique, de l'énergie dirigée et des systèmes sécurisés. En collaborant avec des talents exceptionnels, des universités, des instituts de recherche et des partenaires industriels du monde entier, l'institut rassemble une communauté intellectuelle et contribue à l'expansion de l'écosystème de R&D à Abou Dhabi et aux Émirats arabes unis. L'institut renforce le statut d'Abou Dhabi et des Émirats arabes unis en tant que centre mondial de l'innovation. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site électronique suivant: www.tii.ae.

À propos du Centre de Recherche Quantique (QRC)

Le Centre de Recherche Quantique - au Technology Innovation Institute (TII)- a été créé pour développer des recherches quantiques-théoriques et expérimentales de classe mondiale en construisant et en exploitant un ordinateur quantique dans la région MENA. Ceci sera réalisé par le développement des communications et des capteurs quantiques. Le Centre vise à développer des technologies pionnières soutenues par l'expertise d'une équipe internationale de chercheurs de premier plan, voués à la réalisation d'un "avantage quantique" qui transformera la puissance et la portée des ordinateurs.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : https://quantum.tii.ae/

