ZeroFOX adopte une stratégie mettant les partenaires au premier plan pour accélérer davantage sa croissance rapide et lance un nouveau programme de partenariat mondial





ZeroFOX, le chef de file des renseignements et de la protection contre les menaces extérieures, a annoncé aujourd'hui le lancement du Programme de partenariat mondial ZeroFOX, le pivot stratégique d'une stratégie mettant les partenaires au premier plan. Cette décision augmente significativement l'investissement de ZeroFOX dans l'habilitation des partenaires et son engagement à exercer toutes les activités avec et par l'entremise de la totalité de son écosystème de partenaires.

Autre bond en avant suite à la forte expansion des capacités de renseignements sur les cybermenaces de la société et à l'ajout de trois centres mondiaux pour les opérations de sécurité fonctionnant 24h/24 et 7j/7, la stratégie de ZeroFOX mettant les partenaires au premier plan renforcera les capacités pour les clients nouveaux comme existants. Soutenu par une structure à trois niveaux avec des avantages croissants, dont des incitatifs de vente progressifs, une assistance sur mesure et des fonds de développement marketing, le programme de partenariat mondial offre également une boîte à outils complète pour la commercialisation afin de satisfaire les besoins à la demande d'une force de vente mondiale. Des organisations partenaires entrepreneuriales spécialisées ayant accès à des marchés géographiques et verticaux stratégiques seront soutenues grâce à un programme d'incubation qui encourage les initiatives marketing fructueuses, l'atteinte d'objectifs de formation et la vélocité globale des affaires.

Gartner prévoit que les dépenses informatiques dans le monde augmenteront de 6,2 % cette année par rapport à l'an dernier, pour atteindre 3,9 billions de dollars. Au milieu de toute cette croissance technologique, les entreprises repensent leur approche de la cybersécurité. En fait, plus de la moitié (55 %) des dirigeants dans les secteurs des technologies et de la sécurité prévoient d'augmenter leurs budgets dans la cybersécurité cette année, d'après un récent sondage de PwC. En raison de l'essor du télétravail et de la dépendance envers le numérique ? dont une hausse de l'utilisation des réseaux sociaux résultant de la pandémie ? contribuant directement à cette augmentation des attaques, il est essentiel que le secteur de la cybersécurité oeuvre à favoriser la résilience sur les différents marchés.

« Nos partenaires comptent sur le rythme d'innovation inégalé de ZeroFOX et sur son engagement à offrir le service de renseignements sur les menaces externes le plus solide au monde. Ensemble, nous nous sommes positionnés pour offrir des capacités inégalées en matière de protection, de renseignements et de rupture à l'ensemble de nos clients », a déclaré James C. Foster, PDG de ZeroFOX. « De plus, nos clients sont bien conscients que, en tant qu'organisation mettant les partenaires au premier plan, nous investissons dans des solutions partenaires différenciées. Notre plateforme IA change véritablement la donne, aussi bien pour nos partenaires que pour nos clients. »

Avec le programme de partenariat mondial de ZeroFOX, les partenaires et les fournisseurs de services de sécurité gérés cherchant à accroître la valeur client bénéficieront d'un riche ensemble de services professionnels qui, au final, enrichiront leur offre de base. Pour mener la charge, ZeroFOX a recruté une équipe complète, chargée des partenariats mondiaux, composée de vétérans dans le réseau, dont une équipe dédiée de directeurs pour les partenaires de distribution, d'ingénieurs solutions et d'experts du marketing, dirigée par Brian Costello, vice-président des partenariats mondiaux chez ZeroFOX.

« L'investissement de ZeroFOX pour favoriser les partenaires par l'entremise des ventes, du marketing et de l'expertise technique signifie que nos partenaires peuvent commercialiser des produits plus rapidement, stimuler la demande et assurer des sources de revenus plus durables », a affirmé Brian Costello, vice-président des partenariats mondiaux chez ZeroFOX. « Les programmes, qu'ils soient à la demande ou personnalisés, impliquent que les partenaires peuvent projeter en toute confiance la valeur apportée par ZeroFOX à leur portefeuille. »

ZeroFOX prévoit de doubler la contribution des partenaires à l'entreprise cette année, faisant déjà l'acquisition du plus important client dans l'histoire de la société via un contrat fondé sur le partenariat. Les partenaires continuent d'étendre les capacités de ZeroFOX sur plusieurs marchés verticaux largement ciblés par les cybercriminels, dont les services de santé et financiers, et d'élargir la couverture géographique de la société et son expansion dans les régions EMEA, Asie-Pacifique et Amérique latine.

« La capacité de ZeroFOX à rapprocher les environnements des réseaux sociaux, de la téléphonie mobile, du web visible, du web profond et du dark web fournit une puissante solution de protection face au risque numérique, en phase avec la philosophie d'Exclusive Networks UK consistant à permettre à nos partenaires de se différencier grâce à l'innovation et au relèvement des défis auxquels sont confrontés les utilisateurs finaux », a expliqué Mark Parr, directeur des fournisseurs stratégiques chez Exclusive Networks UK. « Notre partenariat avec ZeroFOX a contribué à stimuler la croissance et à découvrir de nouvelles opportunités aux côtés de notre panel diversifié de partenaires. En outre, les intégrations de ZeroFOX avec plusieurs de nos technologies existantes aboutissent à la création de solutions complètes et évolutives pouvant être adoptées par notre large base de partenaires. La synergie entre Exclusive Networks UK et ZeroFOX va au-delà de la technologie, les deux organisations adoptant une approche volontariste et s'efforçant d'innover sans cesse. Tout cela fait de la collaboration un choix naturel. »

Pour de plus amples informations au sujet de ZeroFOX, consultez notre site Web à l'adresse www.zerofox.com.

À propos de ZeroFOX ? ZeroFOX fournit aux entreprises des solutions de protection, de renseignements et de rupture visant à éliminer les menaces extérieures auxquelles sont confrontés les marques, les personnes, les actifs et les données sur toute la surface d'attaque publique dans le cadre d'une plateforme complète unique. Avec sa couverture mondiale complète sur tout le web visible, le web profond et le dark web et son moteur d'analyse basé sur l'intelligence artificielle étayé par Intel, la plateforme de ZeroFOX identifie et remédie aux attaques d'hameçonnage ciblées, à la compromission des informations d'identification, à l'exfiltration des données, aux détournements de marques, aux menaces pesant sur l'exécutif et sur les sites, et bien plus encore. La technologie brevetée de la plateforme de ZeroFOX traite et protège des millions de billets, de messages et de comptes chaque jour dans tout le paysage numérique et des réseaux sociaux, couvrant LinkedIn, Facebook, Slack, Instagram, Pastebin, YouTube, les boutiques d'applications mobiles, les domaines, les courriels basés sur le Cloud, et bien plus encore.

