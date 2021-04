XNFY Lab annonce le lancement de la mode générée par l'IA





- Une technologie puissante et adaptable pour révolutionner le contenu numérique des marques et passer à l'ère de l'upcycling des vêtements

VIANA DO CASTELO, Portugal, 27 avril 2021 /PRNewswire/ -- L'industrie de la mode repose sur des cycles, des tendances, la créativité et l'expression personnelle ainsi que, à l'instar de peu d'autres secteurs, sur le visuel, l'apparence et le style. Ces caractéristiques conviennent parfaitement à la technologie d'intelligence artificielle (IA) axée sur le visuel de XNFY Lab.

Consciente de l'état actuel de l'industrie de la mode et du potentiel du contenu généré par l'IA pour résoudre certains des principaux problèmes que celle-ci rencontre, l'équipe de recherche de XNFY Lab a mis au point une technologie IP intégrant l'Azure Machine Learning de Microsoft, une solution d'IA, pour fournir aux designers, aux marques et aux marchés un outil qui apprend automatiquement de multiples sources et qui génère des images de vêtements haute définition ou du contenu professionnel numérique sur la mode. La technologique a également la capacité de « réinventer » des design et d'en imaginer de nouveaux en se fondant, par exemple, sur les stocks invendus et d'anciens tissus.

Avec cette technologie, les marques pourront montrer à leurs clients les images de leurs vêtements par l'entremise d'une plateforme de e-commerce ou des réseaux sociaux avant même qu'ils ne soient confectionnés. Elles seront donc en mesure de prévoir avec précision la demande pour un article et d'éviter le statu quo et les processus de l'industrie, qui génèrent beaucoup d'invendus.

« La technologie que nous développons peut être appliquée dans presque toutes les industries, mais pour celle de la mode, elle contribuera à régler des problèmes réels et aura des effets positifs. » ? Orlando Ribas, PDG de XNFY Lab

La vision à l'origine de ce projet concorde aussi avec la récente initiative lancée par Microsoft, Microsoft in culture dont l'objectif est de fusionner les industries créatives avec la technologie pour innover.

ÉVOLUTION DE LA MODE GÉNÉRÉE PAR L'IA

Dans l'ensemble, la solution Azure Machine Learning de Microsoft améliore le potentiel commercial de la mode en permettant aux chercheurs de collaborer, mais aussi d'améliorer, d'entraîner et de déployer des modèles d'IA et d'accélérer la mise sur le marché. En outre, elle permet aux clients de valider et de tester les ensembles de données plus rapidement, en fournissant des résultats en heures plutôt qu'en jours.

« Nous avons franchi la première étape de notre feuille de route avec des résultats impressionnants. En célébration, nous préparons un petit financement participatif en édition limitée, dans le cadre duquel nous mettrons le produit de design d'IA entre les mains des clients. » ? Orlando Ribas, PDG de XNFY Lab

« La collaboration entre Microsoft et XNFY Lab contribue à stimuler l'innovation dans l'industrie de la mode. Aujourd'hui, nous assistons à une deuxième vague de transformation numérique qui, nous l'espérons, nous poussera encore plus vite vers le futur, notamment celui de l'industrie de la mode. L'IA accroît les connaissances humaines et la créativité sur lesquelles la mode s'appuie constamment pour créer des pièces remarquables inédites. » ? Michele Camuri, responsable de l'industrie, Vente au détail, Biens de consommation emballés, Mode et luxe chez Microsoft.

