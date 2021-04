Interactive Brokers accueille Michael McClain et annonce le départ à la retraite d'Andrew Naughton





Interactive Brokers Group (Nasdaq: IBKR), une société de courtage internationale, a le plaisir d'annoncer que Michael McClain vient d'être nommé directeur des opérations client pour l'Amérique du Nord. Il est directement supervisé par Milan Galik, PDG. Michael est basé dans le bureau de Chicago de IBKR. À ce poste, Michael se concentrera sur la stratégie de développement des services client pour soutenir la future expansion rapide de notre activité.

Michael prend le relais d'Andy Naughton, qui part à la retraite. Au cours de ses 15 années chez IBKR, Andy a joué un rôle crucial dans le renforcement de nos capacités d'opérations client durant une période d'expansion dynamique. Nous sommes reconnaissants pour son importante contribution à l'entreprise, pour son engagement indéfectible en faveur de notre mission, et pour son amitié. Nous adressons nos meilleurs voeux à Andy pour sa retraite.

"Nous avons beaucoup de chance de pouvoir compter sur une personne aussi talentueuse que Mike pour assumer le large éventail de responsabilités d'Andy", déclare Milan Galik, PDG d'Interactive Brokers. "Mike s'attellera à relever le défi d'optimiser notre service durant une période de croissance explosive, avec une clientèle couvrant aussi bien les courtiers actifs et professionnels que les investisseurs amateurs, qui comprennent l'importance d'une exécution de courtage de haute qualité et des marges peu élevées."

Avant d'intégrer IBKR, Michael était le directeur général de l'activité de compensation des actions pour la Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), spécialisé dans les infrastructures post négociations pour les services financiers mondiaux. Il était directement chargé de la gestion quotidienne des activités de compensation des actions pour les opérations réalisées sur les principales places boursières américaines et d'autres plateformes de courtage d'actions. Avant cela, Michael a occupé divers postes durant 15 ans chez Options Clearing Corporation (OCC), plus grand organisme de compensation de produits dérivés en actions. Michael est diplômé d'un MBA de la Northwestern University ? Kellogg School of Management, et d'un BA en gestion des systèmes d'information de la Lewis University.

Nous accueillons Michael et nous réjouissons à l'idée de pérenniser la croissance de l'équipe Services client.

À propos d'Interactive Brokers Group, Inc. :

Les filiales du groupe Interactive Brokers fournissent à leurs clients du monde entier une exécution automatisée des transactions ainsi que la garde de titres, de produits de base, de devises et de leurs produits dérivés 24h/24 sur plus de 135 marchés, dans de nombreux pays et devises, à partir d'un compte d'investissement intégré IBKR unique. Nous proposons nos services aux investisseurs individuels, fonds spéculatifs, groupes de négociation pour compte propre, conseillers financiers et courtiers remisiers. Quatre décennies passées à nous concentrer sur la technologie et l'automatisation nous ont permis de doter nos clients d'une plateforme sophistiquée et unique en son genre pour gérer leurs portefeuilles d'investissement. Nous nous efforçons de fournir à nos clients des prix d'exécution et de transaction avantageux, des outils de gestion des risques et de portefeuille, des structures de recherche et des produits d'investissement, le tout à un coût faible ou nul, les positionnant ainsi pour obtenir des retours sur investissement plus importants. Le classement des meilleurs courtiers en ligne établi par Barron's le 26 février 2021 a classé Interactive Brokers numéro 1, avec une note de 5 sur 5.

