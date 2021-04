EnviroGold Global acquiert des droits d'assainissement des résidus d'or et de récupération des ressources sur un site de l'Arizona





Les processus exclusifs élimineront la pollution causée par les déchets de l'exploitation minière tout en récupérant des métaux précieux et en regagnant une ressource naturelle essentielle pour le bénéfice public net.

TORONTO, 26 avril 2021 /CNW/ - EnviroGold Global (Can) Ltd. (l' « entreprise » ou « EnviroGold Global ») a le plaisir d'annoncer qu'il a saisi l'occasion d'assainir les résidus d'un site historique d'exploitation minière en Arizona (le « Projet de gestion des résidus en Arizona »). L'entreprise a acquis les droits de retraitement d'environ 635 000 tonnes américaines de résidus précieux de mine métallifère provenant d'exploitations minières historiques cernées d'une réserve de faune sauvage protégée. EnviroGold Global a terminé l'évaluation avancée du site, y compris un échantillonnage massif ainsi que des analyses environnementale et métallurgique approfondies; il a également demandé aux services réglementaires de recevoir les permis d'exploitation ou les exemptions nécessaires; et il accélère son rythme d'exploitation du site.

Avec le soutien du gestionnaire de la réserve de faune sauvage protégée qui l'entoure, le projet de gestion des résidus en Arizona d'EnviroGold Global permettra d'assainir les résidus miniers historiques, de retirer les déchets physiques des exploitations antérieures et de remettre en état la zone touchée, favorisant ainsi la conservation, la protection et l'amélioration de la faune sauvage, des plantes et de leurs habitats dans le but de remettre le site sous la gestion publique et de l'incorporer dans la réserve de faune sauvage. Dans le cadre du processus d'assainissement, les métaux précieux résiduels sont récupérés des vieux résidus, rendant ainsi le projet de nettoyage économiquement viable.

« La possibilité de réhabiliter et de restaurer des terrains destinés à une réserve protégée de la faune sauvage est une situation gagnant-gagnant pour l'environnement, les intervenants communautaires et les actionnaires d'EnviroGold Global », a déclaré David Cam, président de l'entreprise. « En plus d'éliminer les déchets dangereux des exploitations minières historiques, nous travaillons avec le propriétaire du site et le gestionnaire de la réserve de faune sauvage pour accroître la superficie de l'habitat protégé de la faune sauvage, rechargeant ainsi une ressource naturelle essentielle et créant un avantage public net remarquable. »

L'entreprise tire parti de ses avantages concurrentiels uniques pour acquérir les droits sur les possibilités de résidus de mines historiques au Canada, aux États-Unis, au Mexique et en Australie, et prévoit une expansion internationale supplémentaire.

À propos d'EnviroGold Global

EnviroGold Global, dont le siège social est situé à Toronto, au Canada, est une entreprise de technologies propres qui capitalise sur les bonnes pratiques environnementales et qui répond de façon durable à la demande mondiale croissante de métaux précieux, essentiels et stratégiques en récupérant de façon rentable la valeur non réhabilitée des résidus miniers et des flux de déchets d'exploitation des ressources. EnviroGold Global tire parti d'une technologie exclusive, de connaissances opérationnelles supérieures et d'une culture agile et efficace pour récupérer des métaux précieux, recharger des ressources naturelles essentielles et accélérer la transition du monde vers une économie durable des ressources circulaires. EnviroGold Global a acquis des droits d'assainissement sur trois sites de résidus miniers précieux, essentiels et stratégiques en Amérique du Nord et agrandit activement le pipeline important de retraitement de l'entreprise.

Mises en garde concernant l'information prospective

Ce communiqué contient des « renseignements prospectifs » à la lumière des lois sur les valeurs mobilières applicables relativement à la proposition visant à achever le projet de gestion des résidus en Arizona et les transactions connexes. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par des mots comme « s'attendre », « prévoir », « avoir l'intention », « croire », « projets », « plans » et des expressions semblables. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Déclarations concernant, entre autres, les modalités prévues du projet de gestion des résidus en Arizona et son achèvement, la relation de travail de l'entreprise avec l'administrateur de la réserve protégée de la faune sauvage environnante, la viabilité économique du projet de gestion des résidus en Arizona et les déclarations concernant les métaux précieux résiduels comme sous-produits de l'assainissement sont toutes des informations prospectives. Ces énoncés ne doivent pas être considérés comme des garanties de rendement ou de résultats futurs. De tels énoncés comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les accomplissements réels soient sensiblement différents de ceux impliqués dans de tels énoncés. Bien que ces énoncés soient fondés sur des hypothèses raisonnables de la gestion, rien ne peut garantir que le projet de gestion des résidus en Arizona soit réalisé selon les modalités décrites ci-dessus. EnviroGold Global n'assume aucune responsabilité quant à la mise à jour ou à la révision de l'information prospective pour tenir compte des nouveaux événements ou des nouvelles circonstances, sauf si la loi applicable l'exige.

