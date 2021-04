XCMG met en oeuvre un programme de sécurité intrinsèque en prévision de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail 2021





XUZHOU, Chine, 26 avril 2021 /CNW/ - XCMG (SHE:000425), un fabricant de machines de construction de premier plan, a grandement amélioré ses niveaux de gestion de la sécurité de la production interne tout en personnalisant des produits offrant des garanties de sécurité de haut niveau. En effet, le fabricant a mis en oeuvre un programme de sécurité intrinsèque dans le cadre d'un plan triennal d'entreprise évolutif en matière de sécurité intrinsèque (le « plan »).

« XCMG vise à établir un système scientifique, méthodique, actif, avancé et complet de prévention des accidents qui permet de maîtriser divers facteurs dangereux et nuisibles. Notre objectif est d'atteindre la marque des cinq « zéros » dans tous les secteurs d'activité - zéro pour les infractions commises par les employés, les angles morts du système, les dangers potentiels pour l'équipement, les défauts de produit et les accidents d'entreprise », a déclaré Wang Min, président de XCMG.

XCMG met avant tout l'accent sur la sécurité de la production. Cela garantit non seulement des produits de qualité élevée, mais l'entreprise met également l'accent sur la sécurité et le bien-être des employés. Depuis 2020, la division de XCMG responsable des machines de levage (« la division des machines de levage XCMG ») a lancé des activités d'entretien gratuites à l'échelle nationale mobilisant plus de 20 bureaux de représentation et plus de 10 fournisseurs de services pour offrir une gamme complète d'activités de service, établissant des diagnostics de pannes auprès de plus de 300 clients et opérateurs.

Dans le cadre du plan, le niveau de sécurité intrinsèque de XCMG sera considérablement amélioré afin d'éliminer complètement les accidents graves et mortels. En vertu de ce plan, le taux de blessures mineures par 100 millions de yuans de valeur de production diminuera de 60 % d'ici 2022.

Afin d'améliorer davantage la gestion de la qualité, la division des machines de levage XCMG a adopté 12 modules, dont sept outils de contrôle de la qualité, le cycle PDCA (planifier, faire, vérifier, agir), la méthodologie Six Sigma et plus encore en vue de former son effectif et de lui fournir des outils de contrôle de la qualité dans toutes les régions.

Les technologies de gestion numérique de XCMG, y compris la détection en ligne et la simulation de données, garantissent une couverture complète des inspections en ligne des principaux points de contrôle de la qualité en assurant une surveillance des données clés en temps réel.

Les améliorations en matière de sécurité ne se limitent pas à la prévention des blessures pendant le processus de fabrication, mais elles concernent également les opérateurs d'équipement. En mars, XCMG a livré six unités de niveleuses GR2605 personnalisées à Rio Tinto. Le modèle comprend près de 100 mises à niveau et optimisations, et une attention particulière a été portée à l'amélioration de la sécurité dans la conception en introduisant un système de verrou de sécurité de la lame mécanique, un système de verrouillage Trimark (qui empêche l'ouverture accidentelle du capot du moteur), un réglage de la position du filtre et de la batterie secondaire, un nouveau système de goupilles (éliminant ainsi les risques associés aux charges suspendues), le système de sécurité des pièces de rechange ainsi qu'une conception permettant un ravitaillement en carburant rapide et ergonomique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1496180/World_Day_Safety_Health_Work_2021_XCMG_Implements_Intrinsic_Safety.jpg

SOURCE XCMG

Communiqué envoyé le 26 avril 2021 à 21:49 et diffusé par :