Bacardi Limited nomme Kerry Carr dans son équipe de direction mondiale

Bacardi Limited, la plus grande société non cotée de spiritueux au monde, a annoncé aujourd'hui la promotion de Kerry Carr au sein de l'équipe de direction mondiale de la société. Dans le cadre de ses responsabilités étendues, en tant que vice-présidente principale de la gestion de la performance mondiale (Global Performance Management), elle ajoute la gestion de la croissance du chiffre d'affaires (Revenue Growth Management) et les services d'entreprise Bacardi (Bacardi Enterprise Services), à son portefeuille existant qui comprend déjà des projets stratégiques, le reporting au niveau mondial, et les mesures visant à stimuler la performance de l'entreprise. Elle relèvera du vice-président exécutif et directeur financier de Bacardi Limited, Tony Latham.

Kerry Carr, qui a rejoint Bacardi en 2014, a été jusqu'ici responsable de la gestion de la performance mondiale. De la création d'outils et de cadres analytiques, à la compréhension des moteurs de performance, en passant par l'accroissement des résultats de fin d'année, Kerry Carr a contribué à garantir une répartition dynamique des ressources, ce qui s'est avéré particulièrement précieux pour la gestion de l'entreprise pendant la période de pandémie mondiale. Elle a également participé pleinement à l'intégration de Patrón, suite à l'acquisition en 2018 de la tequila super premium.

« Les antécédents de Kerry en matière de compréhension des besoins de notre entreprise, et ses programmes transformateurs dans les domaines de la finance et de la performance commerciale, ajoutés aux valeurs qu'elle incarne en harmonie avec la culture et la vocation qui nous caractérisent, en font un modèle de leadership à tous les niveaux de l'entreprise », a commenté Tony Latham. « Son ingéniosité dans la résolution de problèmes, son approche collaborative de la gestion du changement, et son leadership axé sur les résultats sont autant d'atouts précieux pour l'équipe de direction mondiale de Bacardi. »

Elle n'est pas étrangère au modèle de services partagés puisqu'elle a contribué par le passé au lancement de la fonction chez Bacardi, en mettant l'accent sur l'amélioration de la productivité et l'offre d'un service de qualité pour les clients internes. Au fil des ans, l'équipe est passée d'un site au Costa Rica, axé sur les transactions financières, à plusieurs centres à travers le monde, prenant en charge un portefeuille croissant de services.

« Cela a été un parcours vraiment enrichissant au sein de Bacardi, que d'aider à jeter les bases des programmes et des services qui tirent le meilleur parti des compétences de nos employés tout en stimulant l'efficacité commerciale. Je tire énormément d'énergie de mes interactions avec les autres au service de nos actionnaires, de notre entreprise et de nos employés », a confié Kerry Carr. « Chaque jour, je suis honorée de l'opportunité qui m'est offerte d'apporter ma contribution en faveur de cette entreprise familiale emblématique, et je suis ravie de faire partie de son prochain chapitre. »

Forte de 30 ans d'expérience au sein d'entreprises spécialisées dans les biens de consommation, Kerry Carr met au service de ses nouvelles fonctions ses compétences d'experte en matière d'opérations, de chaîne d'approvisionnement, de conception organisationnelle, et de finance, acquises auprès de marques d'envergure mondiale telles que The Walt Disney Company et Avon Products, au niveau local, régional et corporatif. Elle a passé une grande partie de sa carrière à mettre en oeuvre divers programmes pour des opérations internationales en Amérique latine, en Europe et en Asie-Pacifique, ainsi qu'à l'échelle mondiale.

Kerry Carr a rejoint Bacardi en 2014 et continuera d'être basée au siège social mondial de Bacardi, à Hamilton, aux Bermudes.

À propos de Bacardi Limited

Bacardi Limited, la plus grande société non cotée de spiritueux au monde, produit et commercialise des spiritueux et des vins reconnus à l'échelle mondiale. Le portefeuille de marques Bacardi comprend plus de 200 marques et labels, dont le rhum BACARDÍ®, la vodka GREY GOOSE®, la tequila PATRÓN®, le whisky écossais blended DEWAR'S®, le gin BOMBAY SAPPHIRE®, le vermouth et les vins mousseux MARTINI®, la tequila 100 % agave bleu CAZADORES®, ainsi que d'autres grandes marques leaders et émergentes, notamment le whisky écossais WILLIAM LAWSON'S®, la liqueur à la fleur de sureau ST-GERMAIN®, et la vodka ERISTOFF®. Fondée il y a près de 160 ans à Santiago de Cuba, l'entreprise familiale Bacardi Limited emploie actuellement plus de 7 000 personnes, gère plus de 20 sites de production dans 11 pays, et vend ses produits dans plus de 170 pays. Le nom Bacardi Limited désigne le groupe de sociétés Bacardi, dont Bacardi International Limited. Visitez www.bacardilimited.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter ou Instagram. À consommer avec modération.

