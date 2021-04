Le gouvernement du Canada aide l'Ontario à répondre à la COVID-19





OTTAWA, ON, le 26 avril 2021 /CNW/ - Tout au long de la réponse sans précédent à la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a apporté un soutien important à chaque province et territoire.

Aujourd'hui, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Bill Blair; le ministre de la Défense nationale, l'honorable Harjit Sajjan; et le ministre de la Santé, l'honorable Patty Hajdu, ainsi que le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales, l'honorable Dominic LeBlanc, ont confirmé que le gouvernement du Canada offrira davantage de soutien à l'Ontario en réponse à la demande d'aide de la province pour appuyer la lutte en cours contre la pandémie de COVID-19.

En réponse à cette demande, le gouvernement fédéral est prêt à déployer les ressources humaines fédérales en santé, à fournir le soutien des Forces armées canadiennes (FAC) et à redéployer la Croix-Rouge canadienne (CRC) afin d'augmenter ou de soulager le personnel des établissements de soins médicaux. De plus, les FAC fourniront des services de transport aérien de personnel médical provenant de Terre-Neuve-et-Labrador et possiblement d'autres administrations.

Les FAC se préparent à déployer jusqu'à trois équipes polyvalentes de services médicaux (EPSM), qui sont des équipes de fournisseurs de soins de santé adaptables principalement composées d'agents de soins infirmiers et de techniciens médicaux ainsi que des membres supplémentaires des FAC pour du soutien aux services généraux, au besoin. Les EPSM feront une rotation de travail dans la province plutôt que d'être déployées simultanément afin d'assurer que le soutien des CAF est durable. Des travaux sont en cours pour achever les évaluations terrains, qui détermineront le nombre exact de membres du personnel des FAC qui seront dédiés à cette demande.

Demain matin, le personnel de l'Aviation royale canadienne transportera du personnel médical de Terre-Neuve-et-Labrador vers Toronto pour aider dans les installations médicales de l'Ontario.

Le Centre des opérations du gouvernement a du personnel qui travaille à la coordination de l'intervention fédérale à la situation en Ontario. Les Canadiens peuvent être assurés que tous les ordres de gouvernements travaillent ensemble afin de fournir l'aide requise.

Le gouvernement fédéral a appuyé l'Ontario en offrant des sites d'isolement sûrs pour les travailleurs étrangers temporaires, les FAC et la CRC pour les établissements de soins de longue durée, deux unités mobiles de santé et les Rangers canadiens dans un certain nombre de petites collectivités.

Citations

« Nous sommes toujours prêts à aider les provinces et les territoires du Canada dans leur lutte contre la COVID-19. Il s'agit d'un effort d'équipe Canada, et je suis reconnaissant aux Forces armées canadiennes, à la Croix-Rouge canadienne et aux professionnels de la santé qui se sont mobilisés pour aider un voisin dans le besoin. En réponse à cette situation d'urgence, les organismes d'intervention de tous les ordres de gouvernement ont collaboré de façon remarquable, et je tiens à remercier tous ceux qui sont en première ligne et qui continuent de lutter pour assurer la sécurité des Canadiens. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Depuis le début de la pandémie, dans les moments les plus difficiles, les Canadiens ont compté sur les Forces armées canadiennes pour obtenir de l'aide. Peu importe le défi, nos militaires sont prêts à aider. Les Forces armées canadiennes seront là pour les Ontariennes et Ontariens en temps de besoin, aux côtés de nos partenaires. Nous sommes prêts, désireux et capables d'aider les Ontariens et Ontariennes à traverser cette période difficile. »

- L'honorable Harjit Sajjan, ministre de la Défense nationale

« Les Ontariens et les Ontariennes peuvent avoir l'assurance que le gouvernement fédéral est là, qu'il travaille avec la province de l'Ontario pour que leurs proches obtiennent les soins et les ressources nécessaires en matière de soins de santé. Je tiens à remercier les travailleurs de la santé, en Ontario et à l'échelle du pays, de faire des sacrifices pour protéger les concitoyens. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé

« Depuis le début de la pandémie, la santé et la sécurité des Canadiens a été la priorité absolue de notre gouvernement. Nous envoyons des ressources supplémentaires en Ontario pour aider à protéger les Ontariens et nous continuerons de collaborer avec les provinces et les territoires dans la lutte contre la COVID-19. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales

Faits en bref

Le gouvernement fédéral est d'ailleurs disposé à offrir les soutiens supplémentaires suivants :

Le déploiement des FAC pour appuyer la province en assurant le transport de fournisseurs de ressources humaines en santé civile d'autres territoires vers l' Ontario et jusqu'à ce que des options de vol privé ou commercial soient disponibles.





pour appuyer la province en assurant le d'autres territoires vers l' et jusqu'à ce que des options de vol privé ou commercial soient disponibles.

Des ressources médicales des FAC pour accroître ou relever le personnel des établissements de soins médicaux, et des ressources des FAC pour fournir des tâches générales de service, d'administration et de soutien logistique.





pour accroître ou relever le personnel des établissements de soins médicaux, et des ressources des FAC pour fournir des tâches générales de service, d'administration et de soutien logistique.

Le redéploiement des ressources de la CRC des efforts fédéraux actuels et déploiement des ressources fédérales en santé humaine de divers ministères.

Liens connexes

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Communiqué envoyé le 26 avril 2021 à 18:38 et diffusé par :