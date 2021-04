La filiale d'Eurofins empowerDX et Uber s'associent pour proposer des kits de dépistage à domicile de la COVID-19, livrables sur demande dans plus de deux douzaines de villes américaines





La filiale d'Eurofins (Paris : ERF), empowerDX, a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec Uber en vue de proposer aux consommateurs, dans le cadre d'un système de livraison sur demande, des kits de dépistage à domicile de la COVID-19 autorisés par la FDA pour une utilisation d'urgence. Les particuliers peuvent désormais accéder rapidement à l'un des tests de dépistage à domicile de la COVID-19 les plus sensibles du marchéi, qu'ils soient à la maison, au bureau ou en déplacement.

Les consommateurs de plus de deux douzaines de villes américaines, dont Tampa, Houston, Phoenix, Denver, Seattle, Minneapolis, Fort Lauderdale et Austin peuvent commander le kit sans prescription, directement sur le site web d'empowerDX, qui prévoit, avec Uber, d'étendre la livraison des kits de dépistage à d'autres villes au cours des prochaines semaines.

Le test COVID-19 à domicile empowerDX est capable de détecter le virus à la fois chez les patients symptomatiques et asymptomatiques. C'est Eurofins Viracor, le laboratoire d'analyse spécialisé dans les maladies infectieuses depuis plus de 35 ans, qui a mis au point le test empowerDX sur la base de son propre test SARS-CoV-2 RT-PCR autorisé par la FDA pour une utilisation d'urgence. Depuis décembre 2020, ce test affiche l'un des meilleurs taux de sensibilité parmi ceux des 117 laboratoires ayant soumis leurs résultats au groupe de référence SARS-CoV-2 de la FDA.

Le kit comprend un manuel d'utilisation étape par étape, un écouvillon nasal court, un tube à essai et un colis FedEx prépayé pour renvoyer facilement l'échantillon.

Ce kit de prélèvement à domicile a été autorisé par la FDA dans le cadre d'une procédure d'utilisation d'urgence ; cette autorisation ne porte que sur le prélèvement et la conservation des échantillons prélevés par écouvillon nasal à domicile dans le but de détecter l'acide nucléique du SARS-CoV-2, et non celui de tout autre virus ou pathogène, uniquement pendant la durée au cours de laquelle il est déclaré que des circonstances existent justifiant l'autorisation d'utilisation d'urgence de dispositifs médicaux, conformément à la section 564(b)(1) de la loi fédérale américaine sur les denrées alimentaires, les médicaments et les produits cosmétiques, 21 U.S.C. § 360bbb-3(b)(1), à moins que cette déclaration prenne fin ou que l'autorisation soit révoquée antérieurement.

Pour de plus amples informations sur empowerDX, rendez-vous sur empowerDXlab.com. Pour en savoir plus sur la manière dont Uber collabore avec des organisations de soins de santé en vue de réduire les obstacles au soin, rendez-vous sur uberhealth.com.

À propos d'Eurofins ? le leader mondial de la bioanalyse

Eurofins réalise des tests pour sauver des vies. Avec un effectif de plus de 50 000 employés travaillant dans un réseau de plus de 800 laboratoires répartis dans plus de 50 pays, les sociétés d'Eurofins proposent un portefeuille riche de plus de 200 000 méthodes d'analyse.

Les actions Eurofins sont cotées à Euronext Paris.

i https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-and-medical-devices/sars-cov-2-reference-panel-comparative-data#results

