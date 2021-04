Aéroports de Montréal émet pour 400 M$ d'obligations





MONTRÉAL, le 26 avril 2021 /CNW Telbec/ - ADM Aéroports de Montréal a annoncé aujourd'hui qu'elle a émis une nouvelle série d'obligations à revenu totalisant un capital de 400 millions de dollars. Le produit net de l'émission sera utilisé pour financer les activités générales d'ADM, ainsi que son programme d'immobilisations. Rappelons que la pandémie de COVID-19 et les mesures mises en place pour limiter les déplacements aériens partout sur la planète continueront de se faire ressentir lourdement sur la situation financière d'ADM.

« Avec le concours de nos équipes exceptionnelles, ADM s'est donnée un plan d'action sur 12 à 18 mois, qui se concentrent à la fois sur la sécurité et le maintien des opérations aéroportuaires sur nos deux sites, tout en jetant les bases d'une reprise durable. Cette dernière émission d'obligations nous permettra de réaliser notre plan d'action et d'investir dans des projets essentiels au maintien de l'intégrité de nos actifs, au bénéfice de la communauté » a indiqué Philippe Rainville, président-directeur général d'ADM.

L'émission, largement distribuée auprès d'investisseurs obligataires institutionnels, consiste en 400 millions de dollars d'obligations de Série S portant intérêt à 3,441 % et venant à échéance en avril 2051. Marchés des Capitaux CIBC et Banque Nationale Marchés financiers ont agi à titre de co-chefs de file et teneurs de livres conjoints, RBC Marchés des Capitaux ont agi comme co-chefs de file, les autres membres du syndicat étant Valeurs mobilières Desjardins Inc., BMO Marché des Capitaux et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc.

À propos d'ADM Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

SOURCE Aéroports de Montréal

Communiqué envoyé le 26 avril 2021 à 16:33 et diffusé par :