Avis aux médias - Le ministre Wilkinson participera à une séance virtuelle organisée par la Chambre de commerce d'Oakville





OTTAWA, ON, le 26 avril 2021 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, prononcera une allocution devant la Chambre de commerce d'Oakville et discutera du plan du Canada pour créer une économie respectueuse de l'environnement et prospère, notamment grâce aux récents investissements prévus dans le budget de 2021.

Activité : Séance virtuelle organisée par la Chambre de commerce d'Oakville Date : Le mardi 27 avril 2021 Heure : 14 h (HAE) Lieu : En mode virtuel

Les représentants des médias sont invités à s'inscrire à l'activité sur le site de la Chambre de commerce d'Oakville (site en anglais seulement).

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Communiqué envoyé le 26 avril 2021 à 16:26 et diffusé par :