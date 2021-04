Pandémie de la COVID-19 - Prise de rendez-vous devancée au 27 avril pour les personnes présentant un handicap





QUÉBEC, le 26 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) annonce que la prise de rendez-vous pour la vaccination de toute personne présentant une incapacité motrice, intellectuelle, de la parole ou du langage, visuelle, auditive ou associée à d'autres sens, ou encore liée à un trouble du spectre de l'autisme pourra débuter plus tôt, soit dès demain, le 27 avril, à 8 h.

Il est ainsi possible de devancer l'ouverture de ce groupe prioritaire, initialement prévue le 28 avril, étant donné que la prise de rendez-vous des personnes présentant des maladies chroniques, qui a débuté le 23 avril, progresse plus rapidement que prévu.

Rappelons que la prise de rendez-vous se fait sur la page Québec.ca/vaccinCOVID. La vaccination pourra se faire en clinique de vaccination de masse ou en pharmacie. Une personne proche aidante par personne faisant partie de cette clientèle pourra également s'inscrire. Ce sont ainsi environ 250 000 personnes, et autant de personnes proches aidantes, qui pourront obtenir leur première dose.

La collaboration et la solidarité des Québécois sont de mise pour laisser la priorité aux personnes les plus vulnérables.

Faits saillants :

Bien que le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) recommande maintenant le vaccin d'AstraZeneca aux personnes de 30 ans et plus, l'offre du vaccin d'AstraZeneca demeure réservée pour l'instant aux personnes âgées de 45 ans et plus au Québec.

Rappelons que le ministère de la Santé et des Services sociaux s'appuie sur les avis du Comité sur l'immunisation du Québec (CIQ) pour établir les orientations en matière de vaccination. Plusieurs éléments doivent être pris en considération, comme la situation épidémiologique, le nombre de doses disponibles et à venir, le contrôle de la transmission, etc. Comme à l'habitude, le MSSS appuiera sa décision sur les recommandations des experts.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur la vaccination : www.Québec.ca/vaccinCOVID

