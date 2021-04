La nécessaire discussion sur le vivre ensemble se poursuit avec la mini-série balado Nous autres!





MONTRÉAL, le 26 avril 2021 /CNW Telbec/ - La deuxième saison de la mini-série balado Nous autres, qui témoigne de l'expérience des personnes racisées au Québec, est disponible dès maintenant. Après avoir établi les bases du vivre ensemble dans sa première saison, le balado Nous autres du collectif Noor met sous la loupe les réalités de neuf jeunes issus des communautés racisées au Québec. Produit en collaboration avec des membres de la Démarche jeunesse sur le vivre ensemble de l'INM, la deuxième saison mise sur des échanges colorés qui abordent la bi-culturalité, l'exclusion sociale, la relation de confiance avec les institutions publiques, la lutte antiraciste et l'engagement par l'art. Les jeunes se livrent sans filtre pour témoigner de leur vécu.

Dès aujourd'hui, écoutez Gaël, Meissa, Jordy, Sarah, Yanie, Eddy, Sara-Claudia, Jenny et Evanne dans les quatre épisodes de cette série de discussions en format balado sur les plateformes d'écoute populaires et sur notre site web www.inm.qc.ca/nousautres .

« Chaque année, j'ai la chance de rencontrer un nombre impressionnant de jeunes personnes allumées, engagées et brillantes. Ce balado réalisé par Le Collectif Noor est en quelque sorte une fenêtre donnant sur la richesse des échanges auxquels on assiste lors des activités d'éducation à la citoyenneté de l'INM, échanges qui méritent d'être mis en lumière. »

- Sami Ghzala, chargé de projet de la Démarche jeunesse sur le vivre ensemble de l'INM

« Pour cette deuxième saison, nous avons choisi de recueillir les réflexions de jeunes montréalais et montréalaises racisé.es sur d'autres aspects du vivre-ensemble. Qu'il soit question de racisme dans l'art, d'identités plurielles ou encore de leur rapport aux institutions publiques, ils et elles partagent avec générosité leur expérience dans ces épisodes. Nous espérons que ces échanges enrichiront les conversations et alimenteront des pistes de solutions concrètes. »

- Ornella Tannous, membre du collectif Noor et animatrice de la saison 2

L'INM tient à remercier Le Collectif Noor pour cette collaboration, ainsi que les jeunes de la Démarche jeunesse sur le vivre ensemble qui s'y sont investie. Cette démarche est soutenue financièrement par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

Extraits :

« Quand on est une personne racisée, ici au Québec, c'est facile d'être définie ou d'être catégorisée non par ta personnalité, mais par ce à quoi tu ressembles. » - Jenny, épisode 1

« Il faut arrêter d'en faire un débat, de devoir à chaque fois expliquer en quoi il y a du racisme systémique ou en quoi c'est discriminatoire [...] c'est par là que nous devons passer pour redonner confiance : arrêter d'avoir à se justifier. » - Jordy, épisode 2

« J'ai développé des mécanismes pour ne pas être la personne frustrée ou la personne qui dérange. Les gens me font des remarques racistes, je ne les prends pas personnellement à coeur. [..] Mais je ne veux pas passer ma vie à lutter comme ça, à excuser l'autre. » - Eddy, épisode 3

« La société influence ce que l'on crée et ce que l'on crée influence la société d'une manière ou d'une autre; l'art et l'histoire c'est intrinsèquement connecté. » - Sara-Claudia, épisode 4

À propos de l'INM

L'INM est une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition d'accroître la participation des citoyennes et des citoyens à la vie démocratique. L'action de l'INM a pour effet d'encourager la participation citoyenne et de contribuer au développement des compétences civiques, au renforcement du lien social et à la valorisation des institutions démocratiques. L'équipe de l'INM est animée par la conviction que la participation citoyenne renforce la démocratie.

