Le renforcement de la collaboration nationale contribue à l'essor du réseau foodtech et agtech du Canada





De nouveaux partenariats, de nouvelles collaborations et de nouveaux services offerts à l'échelle nationale contribuent à unifier le système fragmenté d'innovation agricole et agroalimentaire du Canada. Bioenterprise, le réseau foodtech et agtech du Canada, possède maintenant un réseau national grandissant de partenaires régionaux et provinciaux connectés, une équipe de dix conseillers en innovation répartis aux quatre coins du pays, et sept centres d'innovation allant du Canada atlantique à la Colombie-Britannique.

« Notre vision de longue date est de créer un environnement d'innovation agroalimentaire qui soit plus collaboratif, plus coopératif et véritablement national, et je suis très fier des progrès extraordinaires que nous avons accomplis au cours de la dernière année avec le réseau foodtech et agtech du Canada pour concrétiser cette vision », déclare le président-directeur général de Bioenterprise, Dave Smardon. « En réunissant des personnes et des organisations, le réseau nous permet d'exploiter l'esprit d'innovation et le potentiel de croissance de notre secteur agricole et agroalimentaire dans l'intérêt de tous les Canadiens alors que s'amorce la reprise post-pandémie. »

Depuis le lancement du réseau foodtech et agtech du Canada l'année dernière, Bioenterprise a noué 55 partenariats stratégiques, accueilli 77 nouveaux membres et établi sa présence dans six régions : le Canada atlantique, le Québec, l'Ontario, le Manitoba, l'Alberta et la Colombie-Britannique.

Une équipe de dix conseillers en innovation est à pied d'oeuvre pour soutenir les entrepreneurs canadiens, peu importe le stade de maturité de leur entreprise, et le nombre de conseillers doublera d'ici l'automne. L'équipe possède des connaissances spécialisées en matière d'innovation alimentaire, de chaînes de valeur, de marchés d'alimentation et de consommation, d'équipement et de technologie agroalimentaires, d'agriculture primaire et de foresterie, d'agroentreprise, d'affaires réglementaires liées à la bioéconomie, de gouvernance, d'investissement, de développement et de stratégies d'affaires.

Plus de 50 entreprises naissantes et axées sur la croissance ont reçu du financement, du mentorat et du soutien au développement des affaires grâce à des programmes comme Investir dans l'innovation des entreprises et SmartGrowth en Ontario, GreenShoots en Nouvelle-Écosse, Alberta Yield, et le Programme d'accélération agrotechnologique au Québec.

Au cours de la dernière année, on a aussi créé un écosystème d'innovation francophone en collaboration avec le Collège Boréal, ZoneAgTech, l'accélérateur Ecofuel et l'Agence spatiale canadienne, lancé un projet pilote de carrefour agrotechnologique et un comité consultatif dans le nord de l'Ontario, et mis sur pied un comité consultatif scientifique national composé de représentants d'universités, de collèges et de sociétés de partout au Canada.

« À mesure que nous continuerons de développer le réseau, nous nous attacherons à établir des liens entre nos partenaires qui oeuvrent déjà activement dans le domaine de l'innovation, ainsi qu'à cerner et à combler les lacunes en offrant du soutien et des services complémentaires aux ressources existantes », ajoute M. Smardon.

Bioenterprise, le réseau foodtech et agtech du Canada, met à profit plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie et un réseau national et international d'établissements de recherche, d'universitaires, de mentors et d'experts, de gouvernements et d'industries pour aider les petites et moyennes entreprises du secteur, partout au Canada, à connecter, à innover et à grandir.

Grâce à son réseau de partenaires fournisseurs de services qui connaissent le secteur à fond, Bioenterprise offre un vaste savoir-faire et un large éventail de services pour soutenir ses clients, en plus d'établir des partenariats avec d'autres industries pour ouvrir la voie à des technologies et à des plateformes nouvelles qui aident le secteur de l'agrotechnologie et de la production alimentaire à innover et à s'épanouir. Consultez le www.bioenterprise.ca pour en apprendre davantage.

****

Le réseau foodtech et agtech du Canada en bref

Quelques chiffres qui témoignent de notre présence d'un océan à l'autre :

7 partenaires régionaux

55 nouveaux partenariats

77 nouveaux membres

Soutien apporté à plus de 50 entreprises

10 conseillers et conseillères en innovation

7 centres d'innovation répartis dans six régions

5 programmes de financement de l'innovation





Centres d'innovation : Canada atlantique, Québec, nord de l'Ontario, sud de l'Ontario, Manitoba, Alberta et Colombie-Britannique

Communiqué envoyé le 26 avril 2021 à 14:40 et diffusé par :