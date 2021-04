REPLY : L'Assemblée générale des actionnaires approuve les états financiers pour 2020





L'Assemblée générale des actionnaires de Reply S.p.A. [MTA, STAR : REY] a approuvé aujourd'hui les états financiers pour l'exercice 2020, confirmant la distribution d'un dividende brut de 0,56 ? par action.

Le dividende sera payé le 5 mai 2021, la date du dividende étant fixée au 3 mai 2021 (enregistrement le 4 mai 2021).

État financier 2020

Le Groupe Reply a clôturé l'exercice 2020 avec un chiffre d'affaires consolidé de 1 250,2 millions d'euros, soit une hausse de 5,7 % par rapport aux 1 182,5 millions d'euros de l'exercice 2019.

L'EBITDA consolidé s'élève à 207,9 millions d'euros, en hausse de 8,7% par rapport aux 191,3 millions d'euros de 2019.

L'EBIT consolidé, de janvier à décembre, était de 169,5 millions ?, en hausse de 9,1% par rapport à 155,3 millions ? en décembre 2019.

Le bénéfice net du Groupe est établi à 123,6 millions ?, soit une progression de 8,6% par rapport aux 113,9 millions ? réalisés en 2019.

L'Assemblée générale a également approuvé les résolutions suivantes, conformément à la proposition du Conseil d'administration :

Nomination du Conseil d'administration et du Conseil des commissaires aux comptes pour la période triennale 2021-2023.

L'Assemblée générale a nommé les nouveaux membres du Conseil d'administration et du Conseil des commissaires aux comptes pour la période triennale 2021-2023 selon la liste de candidats présentée.

Les personnes suivantes ont été nommées en tant qu'administrateurs :

- Mario Rizzante (Président), Tatiana Rizzante, Filippo Rizzante, Daniele Angelucci, Marco Cusinato, Elena Previtera et Patrizia Polliotto (qui ont déclaré satisfaire aux conditions d'indépendance prévues par l'article 148 du TUF et par le Code de gouvernement d'entreprise), issus de la liste majoritaire présentée par l'actionnaire Alika S.r.l. (qui détient une participation de 39,754% dans le capital social de Reply S.p.A.), et a obtenu le plus grand nombre de voix (76,709% des voix obtenues) ;

- Secondina Giulia Ravera et Francesco Umile Chiappetta, qui ont déclaré satisfaire aux exigences d'indépendance prévues par l'article 148 du TUF et le Code de gouvernement d'entreprise, issus de la liste minoritaire présentée par un groupe d'investisseurs (détenant une participation totale de 3,503% du capital social de Reply S.p.A.).

Le Conseil des commissaires aux comptes désigné est composé de trois membres titulaires et de deux suppléants :

- Ciro Di Carluccio (Président) et Giancarla Branda (Commissaire suppléant), qui ont déclaré satisfaire aux conditions d'indépendance prévues par l'article 148 du TUF et le Code de gouvernement d'entreprise, issus de la liste minoritaire présentée par un groupe d'investisseurs (détenant une participation totale de 3,503% du capital social de Reply S.p.A.) ;

- Piergiorgio Re (Commissaire aux comptes titulaire), Ada Garzino Demo (Commissaire aux comptes titulaire), Stefano Barletta (Commissaire aux comptes suppléant), qui ont déclaré satisfaire aux conditions d'indépendance prévues par l'article 148 du TUF et le Code de gouvernement d'entreprise, issus de la liste majoritaire présentée par l'actionnaire Alika S.r.l. (détenteur d'une participation de 39,754% du capital social de Reply S.p.A.), et ont obtenu le plus grand nombre de voix (75,741% des voix obtenues).

- Les curricula vitae des administrateurs et des commissaires aux comptes, ainsi que la documentation complémentaire requise par la législation en vigueur, sont disponibles dans la section réservée aux investisseurs du site Internet de la société www.reply.com

Approbation du programme d'acquisition et/ou de cession d'actions propres

L'Assemblée Générale a approuvé un nouveau programme de rachat d'actions, tout en retirant le programme actuel approuvé lors de l'Assemblée Générale du 21 avril 2020 : l'objectif principal de ce programme est l'achat d'actions pour mettre en oeuvre les plans d'incitation en actions, les opérations visant à l'acquisition de participations, les opérations financières extraordinaires et/ou la conclusion d'accords avec des partenaires stratégiques.

L'autorisation porte sur une durée de 18 mois à compter de la date de la résolution, pour un maximum de 7 411 457 actions ordinaires (soit 19,8107 % du capital social actuel) d'une valeur nominale de 0,13 ? chacune pour une valeur nominale maximale de 963 489,41 ?, dans la limite d'un engagement financier maximal de 300 000 000 ?. Le prix d'achat ne peut être inférieur à la valeur nominale (actuellement 0,13 ?) et supérieur au cours officiel enregistré sur le marché MTA le jour précédant l'achat, majoré de 20%.

Approbation du Rapport de rémunération

L'Assemblée générale a également approuvé la section II du Rapport de rémunération rédigé conformément à l'article 123-ter du décret législatif 58/1998.

Approbation de la délégation de pouvoirs au Conseil d'administration en vue de l'augmentation du capital social avec prime d'émission, sous réserve du retrait de la précédente délégation de pouvoirs accordée le 21 avril 2016.

L'Assemblée générale a retiré le mandat conféré au Conseil d'administration pour augmenter le capital social, qui a expiré le 21 avril 2021, et a réautorisé le Conseil d'administration, conformément à l'article 2443 du Code civil italien, à augmenter le capital social avec une prime d'émission et l'exclusion des droits d'option des actionnaires conformément à l'article 2441, paragraphe 4, jusqu'à un montant nominal maximum de 390 000,00 Euros par l'émission d'un maximum de 3 000 000 nouvelles actions ordinaires Reply S.p.A. d'une valeur nominale de 0,13 Euros chacune, à réaliser en une ou plusieurs tranches, donc de manière divisible, pour une période maximale de cinq ans, à payer par des apports en nature d'actions d'autres sociétés, ayant un but similaire ou analogue à celui de la société ou en tout cas fonctionnel au développement de l'activité. En conséquence, l'Assemblée Générale a décidé de modifier l'article 5 (Capital social) des statuts.

Le responsable de la rédaction des rapports financiers de la société, le M. Giuseppe Veneziano, déclare, conformément à l'alinéa 2 de l'article 154-bis de la loi de finances consolidée, que les informations comptables contenues dans le présent communiqué correspondent aux registres, aux livres et aux pièces comptables de la société.

Reply

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] est spécialisé dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. Reply est un réseau d'entreprises hautement spécialisées qui soutient les principaux groupes industriels européens opérant dans les secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque, de l'assurance et de l'administration publique dans la définition et le développement de modèles d'affaires compatibles avec les nouveaux paradigmes de l'IA, du Big Data, du Cloud computing, des médias numériques et de l'Internet des Objets. Les services de Reply comprennent : le conseil, l'intégration de systèmes et les services numériques.www.reply.com

Le 26 avril, 2021

