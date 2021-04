Floraison hâtive de 500 000 pommiers à Rougemont - une expérience à vivre dans les vergers et en réalité virtuelle





ROUGEMONT, QC, le 26 avril 2021 /CNW Telbec/ - La floraison de plus d'un demi-million de pommiers à Rougemont - la capitale de la pomme au Québec - s'annonce précoce ce printemps et les vergers seront en fleurs pour le weekend de la fête des Mères. Il s'agirait de la floraison la plus hâtive depuis une décennie. Des températures généralement plus élevées que la moyenne favorisent l'éclosion des bourgeons.

Cet événement éphémère grandiose, qui ne dure que quelques jours - est un attrait important pour la municipalité de Rougemont qui regroupe une dizaine de vergers d'envergure sur son territoire. Chaque année, de nombreux visiteurs, viennent admirer le paysage spectaculaire qu'offre la floraison des pommiers le temps d'une balade dans les vergers, d'une séance de photos ou encore d'un pique-nique familial. Cette année, les visiteurs sont invités à venir profiter du spectacle dans le respect des recommandations de la santé publique.

À l'image du Japon, qui chaque printemps célèbre ses cerisiers en fleurs lors de la saison du hanami (regarder les fleurs), Rougemont devient une destination phare le temps de cette micro saison pour les visiteurs et les excursionnistes qui profiteront également de l'occasion pour découvrir les produits du terroir rougemontois chez les producteurs maraichers, de vin et de cidre.

Pour un aperçu de la beauté du paysage de Rougemont lors de la floraison : https://www.youtube.com/watch?v=uHbPebQ7enQ

ROUGEMONT PREMIÈRE DESTINATION QUÉBÉCOISE À FAIRE DÉCOUVRIR SES VERGERS EN RÉALITÉ VIRTUELLE SOCIALE

Cette année encore, Rougemont innove. Elle propose cette fois de visiter ses vergers fleuris par le biais de la réalité virtuelle sociale. Grâce à un partenariat avec la jeune pousse Hoppin', la magnifique floraison de mai 2020 a été immortalisée en réalité virtuelle. À l'aide d'un casque Occulus, il est maintenant possible de vivre une expérience immersive dans les vergers de Rougemont et d'y retrouver ses amis! En effet, par l'entremise d'un avatar il est possible de visiter des vergers de Rougemont avec ses amis et de partager avec eux ce spectacle à distance. La captation est aussi disponible par l'entremise d'une vidéo 360 pour ceux n'ayant pas de casque de réalité virtuelle.

Ainsi, il est possible de vivre une escapade virtuelle dans les vergers fleuris à partir de 5 endroits différents à Rougemont dont le belvédère du sentier pédestre de la Cidrerie Michel Jodoin, du Domaine Cartier-Potelle, du Vignoble et cidrerie Coteau Rougemont, des Vergers Paul Jodoin et de la Fruiteraie des Gadbois.

Pour installer l'application sur Oculus GO : https://hoppin.world/go

Pour installer l'application sur Oculus Quest ou Quest 2 : https://hoppin.world/quest

Après l'installation des applications, les expériences à Rougemont se trouvent dans le menu.

Pour une visite des vergers de Rougemont en vidéo 360 : https://www.youtube.com/watch?v=hnIGtYCIYE0

MAIS POUR QUELQUES JOURS SEULEMENT !

Tourisme Rougemont invite les repre?sentants des me?dias a? venir vivre sur le terrain cette spectaculaire manifestation de la nature en compagnie des producteurs de la re?gion. Il vous sera possible de re?aliser des images saisissantes, a? la came?ra au sol ou avec un drone.

Pour toute question, arrangements pour tournage, entrevues, communiquez avec nous.

Site web de Tourisme Rougemont : https://tourismerougemont.com/

