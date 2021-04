Avis aux médias - La ministre Ng prendra part à une discussion sur le budget de 2021





OTTAWA, ON, le 26 avril 2021 /CNW/ - La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng, rencontrera la présidente-directrice générale du Foresight Cleantech Accelerator Centre, de Burnaby, Jeanette Jackson, pour discuter des possibilités offertes aux entreprises de technologies propres au Canada et à l'étranger.

Événement : Discussion de la ministre Ng avec Foresight Date : Le mardi 27 avril 2021 Heure : 14 h 15 (heure de l'Est) / 11 h 15 (heure du Pacifique) Note : Les journalistes peuvent s'inscrire auprès de Youmy Han (youmy.han@international.gc.ca) afin de recevoir l'information de connexion.

