NOVIA : un nouveau projet immobilier à Longueuil, signé LSR GesDev en partenariat avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ, accueillera les bureaux du Groupe KO

LONGUEUIL, QC, le 26 avril 2021 /CNW Telbec/ - LSR GesDev s'associe à un groupe d'investisseurs privés et au Fonds immobilier de solidarité FTQ pour lancer le nouveau projet mixte NOVIA évalué à quelque 105 millions de dollars. Situé au 300, place Charles-Le Moyne, au coeur du nouveau Longueuil, le projet mixte NOVIA comprendra 273 unités résidentielles locatives et 28 000 pieds carrés d'espaces commerciaux et de bureaux, dont 25 000 pieds carrés seront occupés par le siège social du Groupe KO.

Les travaux de construction du projet NOVIA seront assurés par Pomerleau et débuteront à l'été 2021 et la livraison du projet est prévue pour l'été 2023. Le projet NOVIA sera stratégiquement situé à moins de 10 minutes de marche du terminus intermodal, de la station de métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke et de plusieurs commerces, tirant ainsi avantage du potentiel du secteur orienté sur les principes TOD (Transit Oriented Development) liés au transport collectif.

Favorisant une mixité d'usage, ce complexe multigénérationnel a été développé avec une approche humaniste où l'aménagement des espaces a été conçu pour maximiser une abondance d'éclairage naturel. Les espaces de bureaux pour les locataires seront personnalisés, deux terrasses sur le toit seront accessibles aux occupants, en plus d'une salle d'entraînement, d'une piscine intérieure et de voitures en libre-service. Un restaurant de type café-traiteur prendra place au rez-de-chaussée de la tour NOVIA.

Les occupants profiteront de la proximité de multiples services comme des salles de spectacles, des cafés, des restaurants, des pistes cyclables, des parcs, et ce, dans un environnement offrant des vues spectaculaires du fleuve Saint-Laurent et du centre-ville de Montréal.

Citations

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que LSR GesDev développe à nouveau un projet à Longueuil, alors que son histoire y a débuté en 1969. Nous sommes heureux de pouvoir offrir un projet immobilier avec une expérience d'habitation unique pour les résidents. Il sera agréable d'y vivre et d'y fréquenter les espaces de vie authentiques, intemporels et rassembleurs que nous avons créés au projet NOVIA. Nous sommes fiers de faire équipe avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ, le Groupe KO, Pomerleau, ainsi qu'avec nos investisseurs privés dans le cadre de cette nouvelle construction d'envergure. »

Annie Lemieux

Présidente, LSR GesDev

« Nous sommes heureux de poursuivre notre relation d'affaires avec LSR GesDev qui prend la barre du développement de ce projet, en plus d'amorcer une relation avec de nouveaux partenaires. Ce projet bénéficie d'un emplacement privilégié, à proximité du transport en commun et des artères clés de Longueuil. La fenêtre de marché est favorable pour cette classe d'actif dans ce secteur géographique et nous tenions à consolider notre portefeuille dans cette zone en plein développement. Ce projet sera par ailleurs un moteur pour la création d'emplois puisqu'il en générera plus de 800. »

Normand Bélanger

Président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Ce nouveau projet, auquel la Ville a apporté son soutien, est une excellente nouvelle pour Longueuil. Il s'harmonise parfaitement à notre vision du centre-ville, soit un quartier moderne qui inclut un important volet culturel et où des services de transport collectifs performants, des immeubles de bureaux, des commerces de proximité, des logements ainsi qu'un pôle du savoir et de l'innovation se côtoient. En plus de générer d'importantes retombées économiques pour la Ville, le projet NOVIA contribuera sans aucun doute à transformer ce secteur en centre urbain exceptionnel afin qu'il devienne un exemple de mixité et de développement durable pour tout le Québec. »

Sylvie Parent

Mairesse de Longueuil

« Nous plongeons avec fébrilité dans cette aventure immobilière où nous prenons part à la planification de l'aménagement de nos futurs bureaux qui occuperont 25 000 pieds carrés, ce qui nous permettra de réunir, sous un même toit, l'ensemble de nos filiales. C'est à partir de Longueuil que nos équipes pourront poursuivre notre mission qui vise à conquérir l'univers pour ensuite le divertir. »

Louis Morissette

Président, Groupe KO

« Quelle fierté de voir Pomerleau collaborer à un projet d'envergure comme celui du projet NOVIA. Pour nous, redéfinir la construction, c'est bâtir des communautés durables et toujours viser à avoir un impact positif sur la vie des gens que nous servons. Et c'est l'engagement que nous prenons avec ce projet novateur : réaliser un complexe multigénérationnel répondant aux normes de qualité les plus élevées. »

Martin Jacques

Vice-président exécutif, Bâtiment Québec, Pomerleau

À propos de LSR GesDev

LSR GesDev se positionne comme un expert en gestion et développement de projets résidentiels de typologies variées. L'entreprise mise sur la création de cadres de vie agréables et esthétiques réalisés avec la collaboration de partenaires et de professionnels de confiance. LSR GesDev s'emploie à assurer un parfait équilibre entre la dynamique du site et les besoins en habitation de sa clientèle afin de lui offrir un milieu de vie à forte valeur ajoutée. LSR GesDev est issue de Groupe LSR, un promoteur, gestionnaire et propriétaire immobilier d'envergure internationale qui, depuis 1969, a élaboré à grande échelle de multiples projets résidentiels. www.lsrgesdev.ca

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Depuis près de 30 ans, le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel. Au 31 décembre 2020, il comptait 52 projets en développement ou en construction d'une valeur de 3,5 milliards de dollars qui créeront 28 000 emplois, 92 immeubles en gestion d'actifs, 1,3 million de pieds carrés de terrain et 116 millions de dollars étaient investis pour des projets d'habitation sociale, communautaire ou abordable. Le Fonds immobilier est membre du Conseil du bâtiment durable- Québec. www.fondsimmobilierftq.com

À propos de Longueuil

Moderne et tournée vers l'avenir, Longueuil est la ville-centre de l'agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 434 000 personnes. Longueuil se distingue par la qualité des services essentiels qu'elle offre à sa population, par sa programmation culturelle riche et variée, de même que par son fort potentiel de développement économique. Forte de ses 360 ans d'histoire, Longueuil propose aussi un milieu de vie stimulant et accueillant propice à l'épanouissement des familles, dans lequel se côtoient de grands espaces verts, des quartiers résidentiels et urbains paisibles ainsi qu'un milieu d'affaires prospère. www.longueuil.quebec

À propos du Groupe KO

Groupe KO est un consortium de médias présent dans les domaines de la télévision, du cinéma, du magazine, de l'édition et du spectacle. Le Groupe KO travaille avec des créateurs d'ici pour concevoir et produire du contenu culturel et de divertissement au Québec et à l'international. www.kotv.ca www.koscene.ca www.ko-media.ca www.ko24.ca

À propos de Pomerleau

Forte d'une histoire de plus de 50 ans, Pomerleau réalise aujourd'hui des projets d'envergure d'un océan à l'autre. Pouvant compter sur le travail des membres de son équipe dans ses 9 bureaux régionaux et sur plus de 150 chantiers à travers le Canada, l'entreprise se spécialise dans la conception et la construction de bâtiments, d'infrastructures et de travaux civils. www.pomerleau.ca

