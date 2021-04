Convocation - Grande région de la Capitale-Nationale - Séance d'information technique sur les chantiers routiers majeurs de la saison 2021

SpeeDx Pty. Ltd. annonce aujourd'hui avoir reçu le marquage CE-IVD pour son test PlexPCR® SARS-CoV-2* ? un test à deux gènes pour la détection du syndrome respiratoire aigu sévère lié au coronavirus 2 (SARS-CoV-2), l'agent responsable de la COVID-19....

Le budget de 2021 est le plan du gouvernement du Canada visant à finir la lutte contre la COVID-19 et à assurer une relance économique vigoureuse qui vise l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens. Aujourd'hui, le représentant spécial pour les...