L'entreprise Biscuits Leclerc ltée : Nouveau pôle de vaccination dans le Parc industriel François Leclerc à Saint-Augustin-de-Desmaures

SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, QC, le 26 avril 2021 /CNW Telbec/ - L'entreprise Biscuits Leclerc ltée, chef de file dans le domaine agroalimentaire est heureuse d'annoncer sa participation en offrant un nouveau pôle de vaccination qui sera situé dans le Parc industriel François Leclerc à Saint-Augustin-de-Desmaures. C'est en collaboration avec d'autres partenaires des parcs industriels que tous mettront la main à la pâte afin de contribuer à l'effort de vaccination de la Capitale-Nationale. Outre la collaboration de la Ville de Saint-Augustin, soulignons la participation de la Corporation des parcs industriels du Québec ainsi que des entreprises suivantes : Prémoulé, fabricant de comptoirs moulés et de portes d'armoires sur mesure, Préverco, manufacturier de planchers de bois franc, Richard & Levesque Cuisines Salles de Bain, SBI, fabricant de produits de chauffage résidentiels ainsi que d'autres entreprises à venir.

« Nous sommes très heureux de mettre à la disposition une partie de notre infrastruture, plus précisément notre gymnase suffisamment grand pour accueillir les ressources nécessaires. Notre entreprise familiale a 116 ans cette année et vous comprendrez que les membres de ma famille ont traversé plusieurs crises dont la pandémie de la grippe espagnole. Aujourd'hui, de pouvoir contribuer au mieux-être de la communauté et accélérer la vaccination contre cette pandémie qui nous afflige depuis plus d'un an, était, sans aucun doute, le geste à faire », mentionne M. Denis Leclerc, président de Biscuits Leclerc ltée.

L'entreprise Biscuits Leclerc travaille en synergie avec l'équipe du CIUSS de la Capitale-Nationale et plusieurs intervenants au privé, et prend les bouchées doubles afin que le pôle de vaccination soit en place dès la fin mai. Ce dernier sera localisé au 91, rue de Rotterdam, Parc industriel François Leclerc à Saint-Augustin-de-Desmaures.

Biscuits Leclerc s'engage à défrayer les frais inhérents entourant son pôle de vaccination incluant toutes les équipes cliniques nécessaires pour atteindre les objectifs établis soit de vacciner 15 000 personnes (30 000 doses) en 90 jours.

C'est principalement les résidents du territoire situé à l'ouest de Québec, incluant les employés des entreprises des parcs industriels ainsi que leur famille immédiate qui pourront avoir accès à ce nouveau pôle de vaccination, en suivant les directives de priorité établies par le gouvernement. La prise de rendez-vous (date à confirmer) tant pour la population en général que pour les employés des entreprises, se fera par l'entremise de la plateforme Clic Santé. Le vaccin qui sera offert sur le site sera déterminé en fonction des doses disponibles, de la recommandation des experts et de l'évaluation clinique au moment de la vaccination.

« Nous sommes reconnaissants d'avoir la chance de compter sur le soutien de certains partenaires du Parc industriel à Saint-Augustin ainsi que d'autres entreprises avoisinantes que ce soit en termes de ressources humaines ou matérielles. Leur contribution demeure capitale au bon déroulement », précise M. Leclerc.

« La Corporation des parcs industriels est fière de collaborer avec un leader industriel nord-américain de la trempe de Groupe Leclerc, issu de la région de Québec, pour soutenir les industriels dans la lutte au COVID-19. Cela correspond à sa vision d'être la référence au niveau de l'entraide dans le monde industriel », déclare M. Pierre Dolbec, président du conseil d'administration de la Corporation des parcs industriels.

« Prémoulé est fière de collaborer à l'initiative de Biscuits Leclerc et ainsi pouvoir contribuer à l'effort collectif pour contrer la pandémie de Covid-19 », mentionne Hugues Rouleau, président et chef de la direction chez Prémoulé.

« Préverco est très heureux de collaborer à la mise en opération du centre de vaccination en entreprise du parc François Leclerc. Le retour à une vie normale passe par une vaccination massive de la population et nous croyons qu'il est important pour des entreprises comme la nôtre de contribuer à cet effort collectif. Je tiens aussi à remercier Biscuits Leclerc pour leur leadership et leur très grande contribution dans ce beau projet collectif », mentionne Jean- Francois Dufresne, président de Préverco.

«Richard & Levesque est fier de contribuer à l'excellente initiative de Biscuits Leclerc d'offrir des vaccins à la population environnante de St-Augustin », mentionne M. François Levesque, président chez Richard & Levesque Cuisines Salles de Bain.

« Toute l'équipe de SBI est fière de contribuer à l'effort communautaire pour la mise en place d'une clinique de vaccination à Saint-Augustin-de-Desmaures. Les entreprises locales sont un moteur économique important et des contributeurs financiers fièrement engagés dans la communauté. C'est en unissant nos forces que nous ferons une différence dans ce retour à la normal tant attendu! », mentionne Jean-François Cantin, vice-président chez SBI.

« Il y a lieu de souligner l'initiative de Biscuits Leclerc qui, comme plusieurs autres entreprises de Saint-Augustin-de-Desmaures, répond toujours "Présent" lorsqu'il est question de s'impliquer dans la communauté. La suite appartient aux citoyens que j'encourage à se faire vacciner dès que possible », mentionne Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures.

Fondée en 1905 par François Leclerc, le Groupe Biscuits Leclerc a pris un essor remarquable au cours des 30 dernières années avec plus de 1200 employés et huit usines ultramodernes.

Les usines sont situées dans le Parc industriel François Leclerc à Saint-Augustin-de-Desmaures, à Hawkesbury et à Cornwall en Ontario, à Montgomery en Pennsylvanie, à Kingsport au Tennessee ainsi qu'à Phoenix en Arizona. Spécialisée dans la confection de biscuits et de barres collations, l'entreprise exporte ses produits dans plus de 25 pays. Aujourd'hui reconnue comme une entreprise avant-gardiste, Leclerc répond au goût et aux attentes d'une clientèle avisée, soucieuse de son alimentation et qui aime se faire plaisir.

