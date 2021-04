Le gouvernement du Canada créera 30 000 logements abordables avec le Fonds d'innovation





VANCOUVER, BC, le 26 avril 2021 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable.

Le budget de 2021 est le plan du gouvernement du Canada visant à finir la lutte contre la COVID-19 et à assurer une relance économique vigoureuse qui vise l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et l'honorable Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre, ont annoncé que, dans le cadre des investissements prévus dans le Budget 2021 : Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience, au cours des sept prochaines années, dès 2021-2022, 600 millions de dollars seront investis dans le renouvellement et l'expansion du Fonds d'innovation pour le logement abordable.

La récession causée par la COVID 19 constitue le repli économique le plus fort et le plus rapide depuis la Grande Dépression. Elle a touché de façon disproportionnée les travailleurs à faible revenu, les jeunes, les femmes et les Canadiens racisés. En ce qui concerne les entreprises, il s'agit d'une récession à deux vitesses, certaines ont trouvé des façons de prospérer et de croître, tandis que d'autres, surtout les petites entreprises, luttent toujours pour survivre. Le budget de 2021 est un investissement sans précédent visant à faire face aux blessures découlant de la récession causée par la COVID 19, à accorder la priorité aux gens, à créer des emplois, à faire croître la classe moyenne, à mettre les entreprises sur la voie d'une croissance durable et à s'assurer que l'avenir du Canada soit en bonne santé, ainsi que plus équitable, plus vert et plus prospère.

À ce jour, ce programme a permis d'engager des fonds pour appuyer la création de plus de 17 600 logements, la plupart étant abordables et pour les personnes ayant des difficultés d'accessibilité. Parmi ces unités, 2 000 ont été promises aux Canadiens et à leurs familles à Victoria, ainsi que plus de 5 000 dans le Lower Mainland.

Le nouveau financement annoncé aujourd'hui permettra de créer jusqu'à 12 700 logements supplémentaires, ce qui porte à plus de 30 000 le nombre de Canadiens recevant une aide du Fonds d'innovation pour le logement abordable.

Financé par le gouvernement du Canada et administré par la SCHL, le Fonds d'innovation pour le logement abordable est une initiative de la Stratégie nationale sur le logement. Il encourage les nouveaux modèles de financement et les techniques de construction novatrices dans le secteur du logement abordable.

La protection de la santé et de la sécurité des Canadiens, surtout pendant cette troisième vague agressive du virus et de ses variants, demeure la priorité absolue du gouvernement du Canada. La distribution des vaccins est en cours partout au Canada, soutenue par le gouvernement fédéral dans chaque province et territoire. Le budget de 2021 investit dans le secteur de la biofabrication et des sciences de la vie au Canada afin de renforcer la capacité de fabrication de vaccins au Canada et prévoit de mettre en place des normes nationales pour les soins de longue durée et les services de santé mentale.

Le budget de 2021 est un plan visant à offrir une passerelle aux Canadiens et aux entreprises canadiennes pendant la crise et à assurer une relance vigoureuse. Il propose de prolonger les mesures de soutien aux entreprises et au revenu jusqu'à l'automne et de faire des investissements en vue de créer des emplois et d'aider les entreprises de l'ensemble de l'économie à revenir en force. Il appuiera près de 500 000 nouvelles possibilités de formation et d'emploi, y compris 215 000 possibilités pour les jeunes, apportera du soutien pour les entreprises dans les secteurs les plus touchés, comme le tourisme, les arts et la culture, et accélérera les investissements et la transformation numérique des petites et moyennes entreprises. Le budget de 2021 est un plan qui met le gouvernement sur la bonne voie pour respecter son engagement de créer un million d'emplois d'ici la fin de l'année.

La situation financière du Canada était solide lorsque la pandémie a frappé. Cette situation a permis au gouvernement de prendre des mesures rapides et décisives, de soutenir les gens et les entreprises et d'être bien placé pour faire des investissements sans précédent dans la relance.

Citations :

« Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. Le Fonds d'innovation pour le logement abordable s'est avéré un moyen efficace d'offrir des solutions ingénieuses, novatrices et réfléchies en matière de logement. Grâce aux ressources renouvelées dans le budget de 2021, notre gouvernement continuera à établir des partenariats avec le secteur privé, les promoteurs, les municipalités et le secteur sans but lucratif pour repousser les limites et créer des logements abordables qui répondent aux besoins des Canadiens, d'un océan à l'autre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Notre gouvernement estime que les familles devraient pouvoir vivre, s'épanouir et travailler dans un quartier qui répond à leurs besoins, et bénéficier de la stabilité et des possibilités qui leur permettent de réussir. L'innovation est essentielle pour y parvenir. Avec l'annonce d'aujourd'hui, il est clair que notre gouvernement continuera à soutenir l'innovation et la croissance dans nos communautés avec l'aide de partenaires de tous les secteurs. » - L'honorable Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre

Faits en bref :

Le budget de 2021 propose des investissements de 101,4 milliards de dollars sur trois ans dans le cadre du plan de croissance du gouvernement du Canada qui créera de bons emplois et appuiera une relance résiliente et inclusive. Parmi les principales mesures, on retrouve :





qui créera de bons emplois et appuiera une relance résiliente et inclusive. Parmi les principales mesures, on retrouve : Aider à construire, à réparer et à appuyer 35 000 logements abordables pour les Canadiens vulnérables grâce à un investissement de 2,5 milliards de dollars et à une réaffectation de 1,3 milliard de dollars en fonds existants.





La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un nombre accru de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020.

Liens connexes :

