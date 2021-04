Top Aces remporte un contrat pour l'entraînement en vol avancé des forces armées allemandes





MONTRÉAL, 26 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Top Aces est fière d'annoncer qu'elle a remporté le contrat de services d'entraînement au combat aérien à grande vitesse avec adversaire des forces armées allemandes (Bundeswehr), effectif le 1er janvier 2022. Opérant à partir de la base aérienne de Wittmundhafen, Top Aces offre un programme d'entraînement aérien avancé à la Bundeswehr depuis maintenant 6 ans et prévoit investir plus de 100 millions de dollars canadiens dans le cadre de ce nouveau contrat.



« En tant que partenaire de confiance de l'Allemagne, nous sommes ravis de continuer à former ses forces de combat pour les prochaines années », déclare Rolf Brandt, directeur principal du programme allemand chez Top Aces. « Pour appuyer ce programme en pleine expansion, nous prévoyons augmenter nos effectifs à Wittmund, en ajoutant plus de 20 nouveaux emplois hautement spécialisés dans l'économie de la région. »

Constamment soucieuse d'innover, Top Aces introduit de nouvelles capabilités avancées qui rehaussent l'industrie de l'entraînement en vol avec adversaire. Depuis 2017, Top Aces a effectué des investissements majeurs en R et D pour la création du dispositif exclusif « Advanced Aggressor Mission System » (AAMS), qui utilise un radar électronique de pointe « Active Electronically Scanned Array » (AESA), ainsi que le système « Infrared Search-and-Track » (IRST), pouvant servir sur différents types d'appareils, notamment le A-4N Skyhawk et le F-16 Fighting Falcon de Top Aces. L'AAMS est une nouvelle technologie révolutionnaire qui permet à l'appareil de simuler les capabilités les plus avancées d'opposants modernes en situation de combat aérien. Les essais en vol et la certification du système AAMS sur le Skyhawk A-4N de Top Aces sont maintenant complétés, permettant à l'entreprise de commencer à offrir des missions AAMS à l'Allemagne, en plus de démontrer cette capabilité à des clients potentiels en Amérique du Nord et en Europe.

Top Aces prévoit exporter cette technologie et étendre sa présence au Royaume-Uni et en Europe afin de favoriser la croissance de ses activités dans la région. « Grâce aux certifications de navigabilités civiles et militaires de nos flottes internationales d'appareils, répondant aux normes mondiales les plus exigeantes pour les appareils de chasse démilitarisés, Top Aces est uniquement positionnée pour desservir le marché mondial de l'entraînement au combat aérien avec adversaire », déclare Didier Toussaint, chef de l'exploitation chez Top Aces. « Nous nous réjouissons à la perspective d'offrir le meilleur service de cette catégorie à la prochaine génération de leaders au combat, et ce, dans le monde entier. »

À propos de Top Aces

Top Aces offre des services innovateurs d'entraînement avancé de pilotage aux principales forces aériennes dans le monde. Fondée en 2000 par un petit groupe d'anciens pilotes de chasse hautement accomplis, Top Aces est l'entreprise privée détenant la plus importante flotte d'appareils de chasse opérationnels qui assure des services avancés d'entraînement avec adversaire, la défense aérienne et le contrôleur interarmées de la finale de l'attaque (JTAC), dans le monde entier. L'entraînement essentiel aux missions proposé par Top Aces améliore le degré de préparation opérationnelle des forces militaires en offrant une expérience réelle, tout en prolongeant la durée de vie utile de la flotte des clients et en générant des économies de coûts.

L'entreprise révolutionne l'entraînement au combat aérien grâce à son bilan de sûreté inégalé, son équipe hors pair et un record sectoriel de plus de 90 000 heures de vol d'entraînement opérationnel, en soutien à ses clients internationaux. Top Aces détient l'expérience qui compte. Pour de plus amples renseignements, consulter www.topaces.com.

