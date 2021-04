Verimatrix présente sa solution Multi-DRM Core





Verimatrix, (Paris:VMX) (Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour l'exstension de son offre Cloud avec le lancement du service Verimatrix Multi-DRM Core.

Cette nouvelle version constitue une avancée significative dans le domaine de la gestion des droits numériques (DRM), car elle offre aux fournisseurs de services de streaming vidéo, aux propriétaires de contenu et aux opérateurs la possibilité de mettre en place en quelques minutes seulement, un système DRM basé sur le cloud, personnalisable et hautement sécurisé, et ce, en ne payant que pour les capacités et l'évolutivité dont ils ont besoin à ce moment-là.

"C'est un système DRM qui a été conçu pour répondre aux besoins des fournisseurs de streaming vidéo d'aujourd'hui, conformément à leurs attentes", a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer de Verimatrix. "Spécifiquement optimisé pour une utilisation dans le cloud, le Multi-DRM Core de Verimatrix permet aux fournisseurs de streaming vidéo d'être totalement opérationnels en quelques minutes - tout en bénéficiant des capacités de sécurité et de redondance de niveau opérateur indispensables pour protéger leur contenu et leur service, assurer une expérience utilisateur harmonieuse et développer plus facilement leur activité. Nous sommes heureux de proposer cette solution innovante, évolutive et rentable à une époque où la rapidité de mise en oeuvre devient un facteur de différenciation décisif dans l'industrie."

Conçu et pensé pour le cloud, Multi-DRM Core utilise la technologie de conteneurisation afin de permettre aux fournisseurs de flux vidéo de choisir l'approche la plus adaptée à leurs besoins et aux exigences des accords de niveau de service (SLA). Les principaux avantages sont les suivants :

- Intégration en quelques minutes

- Prévention des attaques de type DDoS (attaque par déni de service)

- Technologie de sécurité intégrale

- Implémenté et optimisé pour le cloud (Cloud-native)

- Options de développement avantageuses

- Capacités de redondance confirmées

- Une approche unique de la technologie de conteneurisation

- Compatible avec tous les DRM standard et les dispositifs de diffusion en continu les plus courants

Pour plus d'informations sur Verimatrix Multi-DRM Core, visitez https://www.verimatrix.com/products/multi-drm/.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d'aujourd'hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

