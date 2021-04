M. Zhang Yuzhuo, président de Sinopec, parle du développement du secteur de l'hydrogène





BEIJING, 26 avril 2021 /CNW/ - M. Zhang Yuzhuo, le président de la China Petroleum & Chemical Corporation (HKG : 0386, « Sinopec »), a partagé ses points de vue, le 17 avril dernier, sur la carboneutralité, ses perspectives de développement et sur la planification stratégique globale en matière d'énergie à base d'hydrogène lors d'un entretien avec différents médias.

Pour regarder l'entretien, veuillez vous rendre à l'adresse URL https://www.youtube.com/watch?v=gZoUGFawsKE .

« Notre objectif est de devenir la première entreprise de production d'hydrogène en Chine et parvenir à une configuration systématique de toute sa chaîne industrielle, afin que le ravitaillement en hydrogène soit aussi convivial que le ravitaillement en essence, a déclaré M. Zhang. Dans un avenir prochain, Sinopec élargira progressivement ses opérations relatives à l'hydrogène et à d'autres sources d'énergie renouvelable, afin de faire croître le développement d'un service combiné pour le pétrole, le gaz, l'hydrogène, l'électricité et d'autres sources d'énergie non fossiles. »

La volonté de Sinopec de devenir l'entreprise phare du domaine de l'hydrogène découle de l'ampleur actuelle de sa capacité de production - la plus importante en Chine -, de son implantation accélérée des infrastructures nécessaires pour répondre aux différents besoins (transport, stockage, approvisionnement, nouvelles applications), mais aussi de sa juste compréhension des lois pertinentes, des coûts et des aspects de sécurité.

Au cours des dernières années, Sinopec a continuellement augmenté ses investissements dans le domaine de l'hydrogène et a élaboré des plans pour promouvoir son développement à titre de secteur stratégique clé pour l'avenir. Sinopec a intégré tous les aspects de cette industrie émergente - dont l'exploitation des immobilisations, la R et D technologique, la production, la logistique, l'établissement de réseaux et la coopération sociale - et a réalisé des avancées notables dans la construction de stations de ravitaillement, dans le développement de technologies de production, au niveau des piles à hydrogène et d'autres solutions de stockage.

La capacité de production annuelle d'hydrogène de Sinopec dépasse actuellement les 3,5 millions de tonnes, ce qui représente 14 % du total national. L'entreprise prévoit construire et exploiter 100 stations de ravitaillement en hydrogène en 2021, plus 1 000 autres au cours des cinq prochaines années, afin d'être à l'avant-scène d'un développement industriel de haute qualité au sein du marché de l'hydrogène.

À propos de Sinopec

Sinopec Corp. est l'une des plus grandes entreprises intégrées d'énergie et de produits chimiques en Chine. Ses principales activités comprennent l'exploration et la production, le transport par pipeline et la vente de pétrole et de gaz naturel; la vente, l'entreposage et le transport de produits pétroliers, de produits pétrochimiques, de produits chimiques du charbon, de fibres synthétiques, d'engrais et d'autres produits chimiques; l'importation et l'exportation, y compris une agence d'importation et d'exportation, de pétrole, de gaz naturel, de produits pétroliers, de produits pétrochimiques et chimiques, et d'autres produits et technologies; et la recherche, le développement et l'application de technologies et d'informations.

Sinopec définit sa mission par la phrase « alimenter une belle vie », et ses valeurs fondamentales d'entreprise par « les personnes, la responsabilité, l'intégrité, la précision, l'innovation et les situations gagnant-gagnant ». Elle poursuit des stratégies d'orientation axée sur la valeur, de développement axé sur l'innovation, d'allocation intégrée des ressources, de coopération ouverte et de croissance verte et à faibles émissions de carbone, et s'efforce de réaliser sa vision d'entreprise qui consiste à bâtir une entreprise énergétique et de produits chimiques de calibre mondial.

Pour plus d'information, veuillez consulter le site http://www.sinopec.com/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

SOURCE Sinopec

Communiqué envoyé le 26 avril 2021 à 11:35 et diffusé par :