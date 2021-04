Avis aux médias - La ministre Bibeau et le député Duguid tiendront une table ronde sur les soins aux enfants avec des femmes en agriculture du Manitoba





OTTAWA, ON, le 26 avril 2021 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et Terry Duguid, député de Winnipeg-Sud, tiendront une table ronde avec des femmes en agriculture du Manitoba pour discuter de leur expérience dans le secteur et souligner les mesures annoncées dans le Budget de 2021 qui aideront les femmes, notamment l'investissement historique dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants dans l'ensemble du Canada.

Date

Le 27 avril 2021

Heure

13 h (HAC)

14 h (HNE)

Lieu

Rencontre virtuelle

Renseignements sur la participation à la rencontre

Accès par vidéconférence

Les médias sont invités à assister au discours de la ministre et à la table ronde à 13 h (HAC), 14 h (HNE)

https://www.facebook.com/CanadianAgriculture

Les médias sont invités à participer à une période de questions avec la ministre Bibeau et les participants à la table ronde à 14 h (HAC), 15 h (HNE)

https://canada.webex.com/canada/j.php?MTID=m6298233b3c3faeb7d34d60a70c3e1107

Numéro de la réunion (code d'accès) : 129 106 0809

Mot de passe : QGwhcNf@336

*** La conférence sera enregistrée. Les participants qui ne souhaitent pas se faire filmer peuvent désactiver leur caméra. Cela n'influera pas sur la transmission audio ou visuelle de la conférence. Sélectionnez l'option vous permettant d'utiliser les fonctions audio de l'ordinateur lorsque vous accéderez à la réunion au moyen de l'application. ***

Accès par téléphone pour la période de questions WebEx

Veuillez communiquer avec l'équipe des Relations avec les médias d'Agriculture et Agroalimentaire Canada pour vous inscrire et obtenir des instructions.

Suivez-nous sur Twitter : @AAC_Canada

Aimez notre page Facebook : AgricultureCanadienne

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Communiqué envoyé le 26 avril 2021 à 11:21 et diffusé par :