De nouvelles données de suivi à deux ans de l'essai ETNA-AF-Europe confirment les bénéfices de LIXIANA® (édoxaban) chez les personnes présentant une fibrillation auriculaire





Daiichi Sankyo Europe (ci-après Daiichi Sankyo) a annoncé aujourd'hui la présentation de nouvelles données de résultats dans la pratique clinique courante confirmant, conformément aux données de l'essai clinique randomisé, l'efficacité et le profil d'innocuité constants de LIXIANA® (édoxaban) dans la protection contre le risque d'accident vasculaire cérébral chez les personnes présentant une fibrillation auriculaire (FA). Plus de 13 000 patients ont été suivis pendant deux ans dans le cadre de l'étude ETNA-AF-Europe, montrant des taux d'accident vasculaire cérébral et de saignements en phase avec les taux observés après une année de suivi. Les données ont été présentées à l'occasion de la réunion scientifique annuelle de l'Association européenne du rythme cardiaque (EHRA 2021).1

« La FA est une maladie de longue durée qui augmente le risque d'accident vasculaire cérébral, il est donc très important que nous disposions de traitements pouvant fournir des bénéfices sur le long terme », a déclaré Joris R. de Groot, DM, PhD, FESC, professeur d'électrophysiologie cardiaque et de fibrillation auriculaire à l'Université d'Amsterdam et cardiologue aux Centres médicaux de l'Université d'Amsterdam, aux Pays-Bas. « Nous constatons que les patients les plus fragiles recevant la dose la plus faible d'édoxaban ne présentent pas un risque accru d'hémorragie intracrânienne et profitent du traitement. Cela souligne l'importance de prescrire un traitement anticoagulant, même aux patients âgés présentant une FA. »

Les taux de survenue d'un accident vasculaire cérébral ou d'un décès étaient de 0,69 % et 3,80 % par an respectivement. Il a été prescrit à certains patients la plus faible dose d'édoxaban (30 mg) pour des raisons comme une insuffisance rénale. Les taux annuels d'hémorragie intracrânienne ont été similaires avec les doses de 60 mg (0,2 %) et 30 mg (0,22 %). Issues d'une étude évaluant un traitement dans la pratique clinique courante, les données montrent que la majorité des patients ont reçu la dose recommandée (83 %).

Les données sur les résultats à deux ans pour 13 417 patients dans 10 pays européens provenaient du programme European ETNA-AF (Edoxaban Treatment in routiNe clinical prActice in patients with nonvalvular Atrial Fibrillation), une étude d'innocuité non interventionnelle évaluant un traitement par édoxaban dans la pratique clinique courante pour la FA. ETNA-AF-Europe fait partie du programme mondial ETNA-AF, qui est le plus important programme d'études prospectives non interventionnelles, mené à ce jour, analysant un anticoagulant oral non antagoniste de la vitamine K unique chez des patients atteints de fibrillation auriculaire non valvulaire.

Des données supplémentaires pour 27 617 personnes présentant une FA, issues du programme mondial ETNA-AF, ont également été présentées à l'occasion de l'EHRA 2021, confirmant que les taux d'accident vasculaire cérébral et de saignements après deux ans d'utilisation de l'édoxaban ont aussi été considérés comme faibles et en phase avec les essais cliniques randomisés dans cet ensemble de données global plus vaste. Les patients présentant une FA ont profité du traitement par édoxaban dans toutes les tranches d'âge, y compris chez les plus âgés (?85 ans), dans les soins cliniques de routine.2,3

« Ces données soulignent l'importance de pouvoir fournir un traitement efficace aux patients âgés ou fragiles avec une FA, qui présentent déjà un risque accru d'accident vasculaire cérébral et, comme cela a été confirmé par ces données issues du monde réel, profitent du traitement par édoxaban », a déclaré le Dr Garth Virgin, directeur exécutif des affaires médicales pour les médicaments spécialisés chez Daiichi Sankyo Europe. « Le programme ETNA-AF constitue un vaste projet qui fournit des informations essentielles sur les résultats pour les patients dans la pratique clinique courante, et nous sommes sincèrement reconnaissants à tous les professionnels de santé et les patients qui contribuent à le rendre possible. »

À propos de Daiichi Sankyo

Le groupe Daiichi Sankyo se consacre à la création et à la fourniture de thérapies pharmaceutiques innovantes visant à améliorer les normes de soins et à répondre aux besoins médicaux diversifiés, et non satisfaits, de personnes dans le monde entier en tirant parti de nos solutions scientifiques et technologiques de calibre mondial. Avec plus d'un siècle d'expertise scientifique et une présence dans plus de 20 pays, Daiichi Sankyo et ses 15 000 employés à travers le monde s'appuient sur un riche héritage d'innovation et un robuste pipeline de nouveaux médicaments prometteurs pour venir en aide aux malades. Outre son portefeuille étendu de médicaments pour les maladies cardiovasculaires, Daiichi Sankyo prévoit de devenir en 2025 un « innovateur pharmaceutique mondial avec un avantage concurrentiel en oncologie » et se concentre principalement sur la fourniture de traitements novateurs en oncologie et dans d'autres domaines de recherche centrés sur les maladies rares et les troubles immunitaires. Pour de plus amples informations, veuillez consulter : www.daiichisankyo.com.

