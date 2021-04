Airbus Canada ouvrira un pôle de vaccination : « Airbus & partenaires@Mirabel »





MIRABEL, QC, le 26 avril 2021 /CNW Telbec/ - Airbus Canada a fait équipe avec plusieurs entreprises de la région de Mirabel et de YMX Aérocité internationale de Mirabel au cours des dernières semaines afin de proposer un pôle de vaccination pour leurs travailleurs, leurs familles et la population locale.

Aujourd'hui, le gouvernement du Québec a annoncé qu'Airbus Canada, avec l'appui de ses partenaires et de l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides, pourra mettre en place un pôle de vaccination dans ses locaux de Mirabel. Cela permettra à Airbus Canada et à ses partenaires de contribuer à l'atteinte de l'objectif du gouvernement de vacciner les Québécois et Québécoises. Plus de dix entreprises, en plus d'Airbus Canada, se sont jointes à cette initiative collective, représentant un potentiel de plus de 20 000 personnes pouvant se faire vacciner.

« Nous avons entendu le message clair du premier ministre du Québec, François Legault, et du ministre de la Santé, Christian Dubé. Nous voulions offrir un site qui puisse rassembler plusieurs entreprises du secteur, afin d'appuyer les efforts de vaccination de la province, » a déclaré le PDG d'Airbus Canada, Philippe Balducchi. « C'est en travaillant conjointement, ensemble, que nous gagnerons cette lutte contre la COVID-19. »

Le pôle de vaccination Airbus & partenaires@Mirabel sera prêt à accueillir ses travailleurs, leurs familles et la population locale à partir de la fin mai pour une durée d'environ 90 jours. Voici les entreprises qui ont annoncé leur participation :

Cargojet Nolinor Aviation DRAKKAR Aéronautique et Transport

terrestre Transportation Pratt & Whitney Canada

Groupe Robert L3Harris STELIA Aéronautique Canada Inc. Mecachrome Canada STELIA Aéronautique St-Laurent Inc. Chambre de Commerce et d'Industrie de

Mirabel (incluant différents membres) YMX Aérocité de Mirabel

Airbus au Canada

Présent dans plusieurs provinces canadiennes, Airbus compte environ 3 800 employés à travers le pays et génère plus de 22 000 emplois indirects dans le secteur aéronautique via diverses collaborations. Airbus travaille avec environ 660 fournisseurs dans neuf provinces. Toutes les divisions d'Airbus sont présentes au Canada : avions commerciaux à Mirabel, QC, hélicoptères à Fort Érié, ON, et Défense et Espace à Ottawa, ON. Les filiales détenues à 100% par Airbus, STELIA Aerospace et NAVBLUE, ont également des établissements dans le pays.https://www.airbus.com/newsroom.html

SOURCE Airbus

