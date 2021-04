Prolongement du réseau de distribution de gaz naturel - Québec investit plus de 1,5 M$ pour le développement économique à Vallée-Jonction et à Saint-Elzéar en Chaudière-Appalaches





QUÉBEC, le 26 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, annonce un investissement total de 1 550 000 $ pour le prolongement du réseau de distribution de gaz naturel jusqu'aux municipalités de Vallée-Jonction et de Saint-Elzéar en Chaudière-Appalaches. Ces deux projets, qui seront réalisés par Énergir, permettront de soutenir le développement économique de la région et de diminuer l'empreinte carbone des industries du secteur. Lors de l'annonce, le ministre était accompagné du député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal.

La contribution gouvernementale est plus précisément de 1,1 M$ pour le projet à Vallée-Jonction et de 450 000 $ pour celui à Saint-Elzéar. À Vallée-Jonction, les travaux consistent à se raccorder à partir de la conduite en place qui relie les villes de Sainte-Marie et de Saint-Georges. La longueur de la conduite à installer est de 3,3 km et permettra de desservir principalement le parc industriel situé en bordure de l'autoroute Robert-Cliche (73). À Saint-Elzéar, la longueur totale du prolongement sera de 1,5 km. Il est ainsi prévu de prolonger trois rues dans le parc industriel et de faire une extension de 800 m dans la municipalité.

Ce soutien financier provient de l'enveloppe de 25 M$ annoncée lors de la mise à jour économique de novembre dernier pour appuyer la réalisation de nouveaux projets dans différentes régions du Québec. L'approvisionnement en gaz naturel compte parmi les conditions susceptibles de favoriser l'implantation, la rétention et la compétitivité des entreprises en région.

Citations :

« Ces deux municipalités auront bientôt accès au gaz naturel, ce qui sera un élément important pour soutenir leur activité économique et leur vitalité. Nous souhaitons agir dès maintenant pour assurer la relance économique du Québec, et ce type d'investissement y contribuera. De plus, la combustion du gaz naturel émet moins d'émissions de gaz à effet de serre que la plupart des autres carburants fossiles. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit donc dans notre démarche en transition énergétique. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Ces deux projets en Nouvelle-Beauce permettront d'optimiser l'approvisionnement en gaz naturel et d'améliorer la compétitivité des entreprises de chez nous. Ce plus grand accès au réseau de distribution aura des retombées économiques importantes pour Vallée-Jonction et Saint-Elzéar, mais aussi pour toute la région. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent

« Je salue et remercie le ministre Jonatan Julien et ma collègue Marie-Eve Proulx, ainsi que la collaboration de Énergir, de l'écoute et de l'appui à la réalisation de ces importants projets pour ces deux communautés. Je me dois de souligner l'immense travail des maires Bisson et Marcoux qui n'ont jamais lâché prise et ont multiplié les efforts dans les derniers mois pour en arriver à cette importante annonce aujourd'hui. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

« Le prolongement de la ligne de gaz naturel jusqu'à notre parc industriel est attendu depuis plusieurs années, étant la seule municipalité en bordure de l'autoroute 73 à ne pas y avoir accès. Le projet représente un atout important de nature à attirer et à consolider plus d'entreprises et ainsi stimuler encore davantage notre développement économique, lequel est essentiel à la vitalité de nos communautés. »

Réal Bisson, maire de Vallée-Jonction

« Cet investissement contribuera à l'essor de notre municipalité en pleine expansion. L'intérêt démontré par nos entreprises et le désir municipal de transformer ses édifices municipaux contribueront à réduire notre empreinte carbone importante à nos yeux. Je suis fier que notre gouvernement investisse dans ce projet et je tiens à remercier notre député, M. Luc Provençal, pour les démarches qu'il a entreprises dans ce dossier prioritaire pour notre municipalité. Merci aussi aux gens d'Énergir d'avoir considéré notre projet parmi tant d'autres et au ministre Julien pour l'appui financier sans lequel ce projet n'aurait pas été viable. »

Carl Marcoux, maire de Saint-Elzéar

« Nous sommes heureux de participer à la concrétisation de ces projets souhaités par les communautés depuis plusieurs années. Dans la perspective de relance de l'économie régionale, l'accès au réseau de distribution de gaz naturel représente des économies pour les entreprises qui l'utiliseront et des opportunités pour ces régions d'attirer de nouveaux investissements. »

Renault Lortie, vice-président, Clients et approvisionnement gazier, Énergir

Faits saillants :

Les travaux pour ces deux projets, réalisés par Énergir, commenceront à l'été et seront menés à terme d'ici la fin de l'année 2021.

Le gouvernement du Québec a édicté, en mars 2019, le Règlement concernant la quantité de gaz naturel renouvelable (GNR) devant être livrée par un distributeur.

Ce règlement vient préciser la quantité minimale de GNR que les distributeurs de gaz naturel devront livrer annuellement, soit 1 % à compter de 2020, 2 % à compter de 2023 et 5 % à compter de 2025.

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mern.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://fr-ca.facebook.com/EnergieRessourcesNaturelles

https://twitter.com/mern_quebec

Source :

Elizabeth Lemay

Attachée de presse

Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et

ministre responsable de la région de la Côte-Nord et

de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Tél. : 514 882-5645

Information :

Relations médias

Ministère de l'Énergie et des

Ressources naturelles

medias@mern-mffp.gouv.qc.ca

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Communiqué envoyé le 26 avril 2021 à 11:00 et diffusé par :