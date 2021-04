Solotech se joint à CAE pour prêter main forte à la vaccination de masse





Un engagement social aligné avec les valeurs de Solotech et contribuant à la santé et au mieux-être des employés et de la communauté

MONTRÉAL, le 26 avril 2021 /CNW Telbec/ - Solotech est fière d'annoncer son engagement social et son implication dans l'effort collectif de vaccination de la population du Québec et ce, grâce à un partenariat avec l'entreprise CAE. Cette initiative permet aux employés de Solotech et à leur famille, ainsi que la collectivité environnante, de se faire vacciner directement chez CAE, entreprise qui a été reconnue comme premier pôle de vaccination.

Depuis le début de la pandémie, CAE s'est rapidement démarquée dans la lutte contre la COVID-19 en développant un respirateur dans un contexte de pénurie mondiale et en déployant une application au service de la formation des personnes appelées à administrer les vaccins. L'entreprise, qui est à la genèse de ce projet d'implication d'entreprises dans la vaccination massive, a mis sur pied un centre de vaccination à son siège social de l'arrondissement Saint-Laurent de Montréal. Solotech est très heureuse de s'associer à CAE et salue cette initiative exceptionnelle et novatrice. Ce maillage témoigne de l'importance de la responsabilité sociale pour Solotech et de sa mobilisation active afin de surmonter cette pandémie.

« À l'annonce de ce projet, nous avons immédiatement mobilisé les ressources nécessaires pour orchestrer notre participation. Chez Solotech, la collaboration et l'innovation sont des valeurs faisant partie de notre ADN. Il était donc tout indiqué pour nous de s'engager socialement, de faire une différence en contribuant à l'effort de vaccination, ainsi que de participer au redémarrage des activités économiques et culturelles. Cela nous tient à coeur de pouvoir donner l'exemple, en plus de faire partie de la solution et d'avoir un impact positif sur la société! » commente Claudine Ricard, Chef de la Direction des ressources humaines de Solotech.

L'apport des entreprises, dont l'objectif est de vacciner au moins 500 000?Québécois, est une première dans l'histoire du Québec. Cet effort permet ainsi d'accélérer la protection de la population, de diminuer la pression sur le réseau de la santé et de stimuler la reprise économique.

Pour plus de renseignements sur la vaccination en entreprise : https://vaccinationentreprise.com/

Pour plus de renseignements sur l'annonce de CAE : https://www.cae.com/fr/nouvelles-et-evenements/communique-de-presse/

À propos de Solotech

Fondée il y a plus de 40 ans, Solotech est un leader mondial en audiovisuel et en technologies du divertissement comptant 15 emplacements stratégiques au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Grâce à un inventaire provenant de plus de 300 manufacturiers et partenaires de renom, Solotech offre sous un même toit des services et solutions en audio, vidéo, éclairage, gréage, habillage de scène et systèmes de contrôle et de collaboration. L'entreprise est reconnue globalement pour son expertise en solutions événementielles et en intégration de systèmes dans divers marchés dont la musique, les sports, les commerces, la culture et l'éducation. Solotech compte plus de 1 550 employés répartis à travers ses bureaux de Los Angeles, Las Vegas, Nashville, Chicago, Miami, Orlando, Pensacola, Londres, Birmingham, Manchester, Toronto, Montréal, Ottawa, Québec et Saguenay.

Pour en savoir davantage www.solotech.com

