Autoroute 20 à Pointe-Claire - Entrave dans l'échangeur des Sources durant la fin de semaine du 30 avril 2021





MONTRÉAL, le 26 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route du début, le 30 avril, des travaux de réfection de la bretelle menant de l'autoroute 20 en direction est vers le boulevard des Sources. Dans le cadre du projet de maintien de l'échangeur des Sources, plusieurs fins de semaine de fermeture de la bretelle sont prévues jusqu'à la fin juin.

Le projet de réfection de l'échangeur consiste principalement à la réparation du tablier et des piles, à la mise en place d'une nouvelle membrane d'étanchéité et à la pose d'un nouvel enrobé. Des travaux sur les glissières et les lampadaires seront aussi réalisés. Ces interventions permettront de maintenir les structures fonctionnelles et sécuritaires.

Entraves - du vendredi 30 avril 20 h 30 au lundi 3 mai 5 h

Fermeture complète de la bretelle menant de l'autoroute 20 en direction est vers le boulevard des Sources.

Un détour balisé par une signalisation temporaire indiquant le chemin à suivre sera mis en place.

À noter que certaines interventions pourraient entraîner une augmentation des niveaux sonores.

Les prochaines fermetures de fin de semaine seront publiées dans le communiqué Mobilité Montréal du jeudi. Par ailleurs, pour la deuxième phase des travaux, la bretelle sera fermée complétement à la circulation de la fin juin jusqu'à l'automne 2021. Un communiqué sera diffusé ultérieurement pour confirmer la date de la fermeture.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés ou annulés. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2021-2023 de la région de Montréal.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

